DJ PTA-News: Small- & MicroCap Investment: "Wasser" - Trendthema am Kapitalmarkt

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Frankfurt (pta/30.06.2024/12:00) - "Wasser" liegt am Kapitalmarkt im Trend. So hat kürzlich das auf nachhaltige Anlagen spezialisierte Fondshaus Candriam einen neuen Fonds aufgelegt, den ,Candriam Sustainable Equity Water Fund' (ISIN: LU2720177943). Der Fonds zielt darauf ab, die globale Wasserkrise zu bekämpfen. Die Portfoliomanager des Fonds investieren in Firmen, die Lösungen für die Wasseraufbereitung, den Transport, die Verteilung und die Aufwertung von Wasser bieten. Besonders berücksichtigt werden "Wassereffizienzpioniere" - Unternehmen, die in wasserintensiven Sektoren tätig sind und ihren Wasserverbrauch durch Prozessoptimierung reduzieren.

Eine Beschreibung, die auf De.mem (ISIN: AU000000DEM4) zutrifft. Das börsennotierte Unternehmen bietet schlüsselfertige Wasser- und Abwasseraufbereitungssysteme an. Einige der weltweit größten Unternehmen in den Bereichen Bergbau, Elektronik, Chemie, Öl und Gas sowie Lebensmittel und Getränke zählen zu den Kunden.

Candriam ist nicht das einzige Fondshaus, welches auf das Trendthema Wasser setzt. Morningstar als einer der führenden Informationsanbieter rund um Fonds führt inzwischen gar eine eigene Kategorie zum Thema "Wasserfonds". Das ist bemerkenswert, denn es existieren in der Morningstar-Klassifizierung "nur" 17 Branchen-Klassifizierungen. Wasser ist eine davon.

Neben Candriam gibt es weitere prominennte Namen der Fondsbranche, die auf das Trendthema Wasser setzen. Bspw. der Allianz Global Water Fund (ISIN: LU2226248511). Ein Fonds, dessen Investmentschwerpunkt auf Unternehmen im Bereich des Wasserressourcenmanagement liegt. Oder der Swisscanto Equity Fund Sustainable Global Water (LU1663824750). Der Fonds konzentriert sich auf Unternehmen aus den Bereichen: Wasserversorgung, Wassertechnologien, Wasseraufbereitung, Wasserleistungen, Wasserreinigung und Wasserrecycling. Beeindruckend, welche Sparten es beim Thema Wasser so alles gibt.

Und dabei investieren Wasserfonds bei weitem nicht nur in große Unternehmen. So ist bspw. der ,Hornet Infrastructure - Water Fund (ISIN: LI0034053376) - zu 27% in Small- & MicroCaps investiert. Der ÖkoWorld Water Life (ISIN: LU0332822492) steht dem mit 28% Investments in Small- & MicroCaps nicht nach.

Was uns nochmals zu De.mem bringt: Im vierteljährlichen Tätigkeitsbericht vermeldete De.mem Rekord-Bargeldeinnahmen und eine anhaltende Wachstumsdynamik mit 20 aufeinanderfolgenden Quartalen mit Zuwächsen bei den Kasseneinnahmen gegenüber dem vorangegangenen Vergleichszeitraum. Auch ermöglichte jüngst eine Zertifizierung von Teilen der Technologie nach NSF-Standard 53 De.mem eine vollständige Vermarktung des Haushaltswasserfiltrationsprodukts in Nordamerika. Und Anfang Juni vermeldete das Unternehmen den Erhalt von verbindlichen Zusagen von Investoren in Höhe von 2,1 Mio. USD. Das Kapital wird genutzt, um die Akquisition von Auswater Systems Pty Ltd, Perth, Australien zu finanzieren. Eine starke Ausrichtung auf Wachstum!

---------- Möchten Sie auf dem Laufenden gehalten werden über interessante Nebenwerte-Aktien oder De.mem? Dann lassen Sie sich in unseren kostenlosen Verteiler eintragen mit dem Stichwort: "Nebenwerte" oder "De.mem". Einfach per E-Mail an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eu

De.mem ISIN: AU000000DEM4 http://www.demembranes.com/ Land: Australien

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit De.mem existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von De.mem. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von De.mem können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie der IR-Webseite von De.mem entnehmen: https://demembranes.com/investors/

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Es werden nur Quellen verwendet, die die Autoren für seriös halten. Dennoch kann für die verwendeten Informationen keine Haftung übernommen werden. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung De.mem vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen des Autors wider und basieren auf Informationen, die dem Autor zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die der Autor für vernünftig hält, kann den Lesern nicht versichert werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Dr. Reuter Investor Relations ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen Small- & MicroCap Investment via Dr. Reuter Investor Relations Dr. Eva Reuter Friedrich Ebert Anlage 35-37 60327 Frankfurt +49 (0) 69 1532 5857 www.dr-reuter.eu http://www.small-microcap.de

Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu

(Ende)

Aussender: Small- & MicroCap Investment Adresse: Friedrich-Ebert-Anlage 35, 60327 Frankfurt Land: Deutschland Ansprechpartner: Eva-Maria Reuter Tel.: +49 251 9801560 E-Mail: e.reuter@dr-reuter.eu Website: www.dr-reuter.eu

ISIN(s): - (Sonstige) Börsen: -

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

June 30, 2024 06:00 ET (10:00 GMT)