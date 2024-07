Dhahran, Saudi-Arabien (ots/PRNewswire) -- Phase zwei der ehrgeizigen Jafurah-Gasentwicklung beginnt mit der Vergabe von Aufträgen im Wert von rund 12,4 Mrd. $- Aufträge im Wert von rund 8,8 Mrd. $ für die dritte Ausbauphase des Master-Gas-Systems der Gesellschaft vergeben- 23 zusätzliche Verträge für unkonventionelle Gasbohranlagen im Wert von 2,4 Mrd. $ und zwei Richtbohrverträge im Wert von 612 Mio. $ wurden ebenfalls vergeben, während 13 Verträge für die Einbindung von Bohrlöchern auf Jafurah im Wert von 1,63 Mrd. $ zwischen Dezember 2022 und Mai 2024 vergeben wurden- Die Projekte zielen darauf ab, das Wachstum der Gasproduktion von Aramco zu unterstützen, das Portfolio zu diversifizieren und erhebliche Mengen an Ethan, NGL und Kondensat hinzuzufügen.Aramco, eines der weltweit führenden integrierten Energie- und Chemieunternehmen, hat Verträge im Wert von mehr als 25 Milliarden US-Dollar vergeben, um seine strategische Gasexpansion voranzutreiben, die bis 2030 eine Steigerung der Gasproduktion um mehr als 60 % gegenüber dem Niveau von 2021 vorsieht.Die Verträge betreffen die zweite Phase der Erschließung des riesigen unkonventionellen Gasfeldes Jafurah, die dritte Phase der Erweiterung des Master-Gas-Systems von Aramco, neue Gasbohranlagen und die laufende Wartung der Kapazitäten.Amin H. Nasser, Präsident und CEO von Aramco, sagte: "Diese Aufträge zeigen, dass wir fest an die Zukunft von Gas als wichtige Energiequelle und als wichtiger Rohstoff für nachgelagerte Industrien glauben. Der Umfang unserer laufenden Investitionen in Jafurah und die Erweiterung unseres Master-Gas-Systems unterstreichen unsere Absicht, unser Gasgeschäft weiter zu integrieren und auszubauen, um die erwartete steigende Nachfrage zu decken. Dies ergänzt die Diversifizierung unseres Portfolios, schafft neue Beschäftigungsmöglichkeiten und unterstützt den Übergang des Königreichs zu einem emissionsärmeren Stromnetz, in dem Gas und erneuerbare Energien die Stromerzeugung auf der Basis von Flüssigkeiten schrittweise ersetzen. Um dorthin zu gelangen, wo wir heute stehen, haben die Teams unseres umfangreichen Netzes von Zulieferern und Dienstleistern, die sich Aramco auf diesem Weg angeschlossen haben, um unsere Energieinfrastruktur von Weltrang auf- und auszubauen, viel harte Arbeit, Innovation und einen ausgeprägten "Can Do"-Geist bewiesen.AuftragsvergabeFür die zweite Erschließungsphase in Jafurah hat das Unternehmen 16 Aufträge im Gesamtwert von rund 12,4 Mrd. USD vergeben. Die Arbeiten umfassen den Bau von Gasverdichtungsanlagen und zugehörigen Pipelines, die Erweiterung der Jafurah-Gasanlage einschließlich des Baus von Gasaufbereitungsanlagen sowie von Versorgungs-, Schwefel- und Exportanlagen. Es umfasst auch den Bau der neuen Riyas Natural Gas Liquids (NGL)-Fraktionierungsanlagen des Unternehmens in Jubail - einschließlich NGL-Fraktionierungsanlagen sowie Versorgungs-, Lager- und Exportanlagen - zur Verarbeitung des aus Jafurah bezogenen NGL.Weitere 15 schlüsselfertige Pauschalverträge im Gesamtwert von rund 8,8 Mrd. USD wurden für den Beginn der dritten Ausbauphase des Master Gas System vergeben, das Erdgas an Kunden im gesamten Königreich Saudi-Arabien liefert. Der Ausbau, der in Zusammenarbeit mit dem Energieministerium durchgeführt wird, wird das Netz vergrößern und seine Gesamtkapazität bis 2028 um zusätzliche 3,15 Milliarden Standardkubikfuß pro Tag (bscfd) erhöhen, indem rund 4.000 km Pipelines und 17 neue Gaskompressionszüge installiert werden.Darüber hinaus wurden 23 weitere Aufträge für Gasbohranlagen im Wert von 2,4 Mrd. USD sowie zwei Richtbohraufträge im Wert von 612 Mio. USD vergeben. In der Zwischenzeit wurden zwischen Dezember 2022 und Mai 2024 13 Verträge über die Anbindung von Bohrlöchern in Jafurah im Gesamtwert von 1,63 Mrd. USD vergeben.Fortschritte in JafurahDas unkonventionelle Gasfeld Jafurah enthält schätzungsweise 229 Billionen Standardkubikfuß Rohgas und 75 Milliarden Stock Tank Barrels Kondensat. Die erste Phase des Jafurah-Erschließungsprogramms, die im November 2021 begann, verläuft planmäßig und die erste Inbetriebnahme wird für das dritte Quartal 2025 erwartet. Aramco geht davon aus, dass die Gesamtinvestitionen für den Lebenszyklus von Jafurah mehr als 100 Milliarden US-Dollar betragen werden und die Produktion bis 2030 eine nachhaltige Verkaufsgasrate von zwei Milliarden Standardkubikfuß pro Tag erreichen wird, zusätzlich zu erheblichen Mengen an Ethan, NGL und Kondensat.Master Gas System ErweiterungDas Master Gas System von Aramco ist ein umfangreiches Netz von Pipelines, das die wichtigsten Gasproduktions- und -verarbeitungsstandorte von Aramco im gesamten Königreich Saudi-Arabien miteinander verbindet. Die Erweiterung wird den Zugang zu inländischen Gaslieferungen für Kunden in der Industrie, in Versorgungsunternehmen und in anderen Sektoren verbessern und eine Alternative zu Öl für die Stromerzeugung mit geringeren Treibhausgasemissionen bieten. Seit 1982 transportiert das Netz Begleitgas, auch bekannt als "Abgas", das bei der Ölförderung freigesetzt wird, anstatt abgefackelt zu werden - ein Beispiel für die Innovationskraft von Aramco und die frühe Einführung von Lösungen, die zur Emissionsminderung beitragen. Dieses bahnbrechende Netz, über das nun auch Begleit- und Verkaufsgas transportiert wird, hat Aramco geholfen, das routinemäßige Abfackeln von Gas nahezu auf Null zu reduzieren und seit 2012 eine Abfackelmenge von weniger als 1 % der gesamten Rohgasproduktion aufrechtzuerhalten, was dazu beigetragen hat, dass das Unternehmen eine der niedrigsten Kohlenstoffintensitäten im Upstream-Bereich der Branche aufweist.Aramco Kontaktinformationen@aramco (https://twitter.com/aramco)Informationen zu AramcoAls eines der weltweit führenden integrierten Energie- und Chemieunternehmen ist unser globales Team bestrebt, bei allem, was wir tun, etwas zu bewirken - von der Bereitstellung wichtiger Öllieferungen bis zur Entwicklung neuer Energietechnologien. Wir konzentrieren uns darauf, unsere Ressourcen zuverlässiger, nachhaltiger und nützlicher zu machen und so Wachstum und Produktivität in der ganzen Welt zu fördern. https://www.aramco.comHaftungsausschlussDie Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich nicht auf historische oder aktuelle Fakten beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen geben die aktuellen Erwartungen und Prognosen des Unternehmens in Bezug auf seine Kapitalausgaben und Investitionen, Großprojekte, vor- und nachgelagerten Leistungen wieder, auch im Vergleich zu anderen Unternehmen. Diese Aussagen können Aussagen enthalten, denen Worte wie "abzielen", "glauben", "erwarten", "anstreben", "beabsichtigen", "können", "vorhersehen", "schätzen", "planen", "projizieren", "haben können", "wahrscheinlich", "sollten", "könnten" und andere Worte und Begriffe mit ähnlicher Bedeutung oder deren Verneinung vorausgehen oder folgen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere wichtige Faktoren, die außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen und dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens erheblich von den erwarteten Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, einschließlich der folgenden Faktoren: weltweites Angebot, Nachfrage und Preisschwankungen bei Öl, Gas und Petrochemikalien; globale wirtschaftliche Bedingungen; Wettbewerb in den Branchen, in denen Saudi Aramco tätig ist; Bedenken hinsichtlich des Klimawandels, der Wetterbedingungen und der damit verbundenen Auswirkungen auf die weltweite Nachfrage nach Kohlenwasserstoffen und kohlenwasserstoffbasierten Produkten; Risiken in Bezug auf die Fähigkeit von Saudi Aramco, seine ESG-Ziele erfolgreich zu erreichen, einschließlich der Nichterfüllung seiner Ziele zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen bis 2050; Bedingungen, die sich auf den Transport von Produkten auswirken; betriebliche Risiken und Gefahren, die in der Öl- und Gas-, Raffinerie- und petrochemischen Industrie üblich sind; die zyklische Natur der Öl- und Gas-, Raffinerie- und petrochemischen Industrie; politische und soziale Instabilität und Unruhen sowie tatsächliche oder potenzielle bewaffnete Konflikte in der MENA-Region und anderen Gebieten; Naturkatastrophen und Pandemien oder Epidemien im öffentlichen Gesundheitswesen; das Management des Wachstums von Saudi Aramco; das Management der Tochtergesellschaften, Joint Operations, Joint Ventures, assoziierten Unternehmen und Unternehmen, an denen das Unternehmen eine Minderheitsbeteiligung hält; das Inflations-, Zins- und Wechselkursrisiko von Saudi Aramco; Risiken im Zusammenhang mit der Tätigkeit in einer regulierten Branche und Änderungen von Öl-, Gas-, Umwelt- oder anderen Vorschriften, die sich auf die Branchen auswirken, in denen Saudi Aramco tätig ist; Gerichtsverfahren, internationale Handelsangelegenheiten und andere Streitigkeiten oder Vereinbarungen; und andere Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung abweichen, wie sie in den letzten bei der saudischen Börse eingereichten regelmäßigen Berichten des Unternehmens dargelegt sind. Weitere Informationen zu den potenziellen Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den prognostizierten Ergebnissen abweichen, finden Sie in den letzten Berichten des Unternehmens, die regelmäßig bei der Saudi Stock Exchange eingereicht werden. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf zahlreichen Annahmen über die gegenwärtigen und zukünftigen Geschäftsstrategien des Unternehmens und das Marktumfeld, in dem es in Zukunft tätig sein wird. Die in der Pressemitteilung enthaltenen Informationen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf zukunftsgerichtete Aussagen, gelten nur für das Datum dieser Pressemitteilung und sollen keine Zusicherungen hinsichtlich zukünftiger Ergebnisse geben. Das Unternehmen lehnt ausdrücklich jegliche Verpflichtung zur Veröffentlichung von Aktualisierungen der Pressemitteilung, einschließlich Finanzdaten oder zukunftsgerichteter Aussagen, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich oder regulatorisch vorgeschrieben ist. Die Pressemitteilung sollte nicht als Finanz-, Steuer- oder Anlageberatung verstanden werden. In die zukunftsgerichteten Aussagen sollte kein übermäßiges Vertrauen gesetzt werden.View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/aramcos-strategische-gasexpansion-schreitet-mit-der-vergabe-von-auftragen-im-wert-von-25-milliarden-dollar-voran-302186631.htmlPressekontakt:media.inquiries@aramco.comOriginal-Content von: Saudi Aramco, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/132904/5812879