Die Erntemengen an Heidelbeeren nehmen mit der stärker anlaufenden Freilandernte in den Hauptanbaugebieten im Norden und Osten Deutschlands deutlich zu. Bildquelle: Pixabay Die Entwicklung auf den Heidelbeerflächen beschleunigte sich mit der nun sommerlichen Witterung noch einmal spürbar. Während die frühe Sorte Duke in vielen Regionen des Nordens gepflückt wird,...

Den vollständigen Artikel lesen ...