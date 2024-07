© Foto: Eduardo Munoz Alvarez/FR171643 AP/AP



Der S&P 500 hat im 1. Halbjahr ein Plus von rund 15 Prozent verzeichnet und 31 neue Schlussrekorde erzielt. Kann der US-Index im 2. Halbjahr an die Leistung anknüpfen, Obwohl eine Sommerflaute erwartet wird?Historische Daten von Dow Jones Market Data zeigen, dass der S&P 500 in den 13 Jahren, in denen er in der ersten Jahreshälfte um 15 Prozent oder mehr stieg, fast ausnahmslos im Plus endete. In 7 dieser 13 Jahre übertraf der Index in der 2. Jahreshälfte die erste. Der mittlere Zuwachs betrug 3 Prozent. Interessant ist, dass in den 11 von 13 Jahren, in denen der S&P 500 in der 1. Jahreshälfte um mehr als 15 Prozent stieg, weitere Fortschritte in der zweiten Jahreshälfte erzielt wurden. Der …