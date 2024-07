Naumburg - Bei einem schweren Verkehrsunfall im Süden von Sachsen-Anhalt sind am frühen Montagmorgen drei Menschen ums Leben gekommen, zwei weitere wurden verletzt.



Das Unglück ereignete sich auf der Landstraße 204 zwischen Naumburg und Schönburg in Burgenlandkreis, teilte die Polizei am Morgen mit. Demnach war um kurz nach 2 Uhr in der Nacht ein mit fünf Insassen besetztes Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen und einen Abhang hinabgestürzt.



Die verunglückten Personen sollen relativ jung gewesen sein, hieß es. Die L204 war über Stunden gesperrt.