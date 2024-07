Boeing steht kurz vor dem Abschluss der Übernahme von Spirit AeroSystems. Der Deal könnte möglicherweise am heuigen Montag offiziell verkündet werden. Der Kaufpreis wird in Boeing-Aktien gezahlt. Spirit AeroSystems wird mit rund 4,7 Milliarden Dollar bewertet, zudem übernimmt Boeing 3,5 Milliarden Dollar an Schulden von Spirit.Spirit AeroSystems ist ein bedeutender Zulieferer für Boeing und produziert ...

