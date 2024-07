Am Freitag war der DAX nahezu unverändert aus dem Handel gegangen. Die Inflationsdaten in den USA fielen wie erwartet aus und lieferten keine Impulse für den Aktienmarkt. Hingegen wirken sich die Frankreich-Wahlen positiv aus, nachdem die Rechtspopulisten nicht so deutlich führen wie befürchtet. Auf Unternehmensebene stehen Deutsche Bank, MTU, Mutares, Nordex, Siemens und Wacker Chemie im Fokus.

