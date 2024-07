NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Zalando vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Analystin Georgina Johanan wiederholte in einer am Montag vorliegenden Studie ihr kurzfristig positive Haltung zur Aktie, der sie jüngst den Status "Positive Catalyst Watch" gegeben habe. Da die Aktie 20 Prozent unter ihren jüngsten Höchstständen liege, sieht die Expertin weiterhin Chancen. An ihrer perspektivisch neutralen Einschätzung des Online-Händlers hält sie aber fest./tih/mis



