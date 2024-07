London (ots/PRNewswire) -Jo Malone London freut sich, eine Zusammenarbeit mit einer Persönlichkeit anzukündigen, die weithin mit Freundlichkeit in Verbindung gebracht wird. Der kleine Bär mit dem großen Herzen: Paddington. Der geliebte Bär ist der Inbegriff dafür, das Beste in jedem Menschen zu sehen und "einfach nur so" zu geben. Er hat das britische Parfüm- und Lifestyle-Unternehmen zu einer Reihe von limitierten, duftenden Geschenken inspiriert.Das Herzstück dieser Kollektion ist ein Eau de Cologne, das Paddingtons Lieblingssnack, die Marmeladen-Sandwiches, die er unter seinem berühmten roten Hut versteckt, feiert. Orange Marmalade ist eine raffinierte Interpretation der britischen Konfitüre und verbindet warme Hölzer mit Orangenschalen zu einem wunderbaren, goldenen Duft.Neben dem Kölnisch Wasser gibt es vier limitierte Geschenkkollektionen - darunter eine in einem speziellen Kofferdesign, das von Paddingtons Koffer inspiriert ist - mit Jo Malone Londons Favoriten aus den Kategorien Kölnisch Wasser, Heim und Bad & Körper. Jedes einzelne ist bereit, an die Liebsten verschenkt zu werden, einfach weil sie wunderbar sind."Paddington, der Liebling der Kindheit und nun auch unser neuester Mitarbeiter, weckt Erinnerungen an lustige Sommerreisen mit dem Zug, um die britische Landschaft und die Küste zu erkunden - immer mit einem Picknick im Schlepptau. Und wenn es um unser Orange Marmalade Cologne geht, gab es wirklich keinen anderen Partner, mit dem wir unseren Duft lieber teilen würden - oder ein Marmeladen-Sandwich, um genau zu sein."- Jo Dancey, Präsident der globalen Marke"Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Jo Malone London, um den wunderbaren Duft Orange Marmalade zu feiern, der von Paddingtons Lieblingsessen inspiriert ist. Es ist aufregend zu sehen, wie beide Marken zusammenkommen, um das britische Erbe sowie die gemeinsamen Werte der Freundlichkeit und Großzügigkeit in einer Kampagne zu feiern, die Paddingtons Wesen so schön einfängt."- Françoise Guyonnet, EVP Kids Brands STUDIOCANAL & CEO The Copyrights Group (ein STUDIOCANAL-Unternehmen)Was auch immer der Anlass sein mag - ob ein Dankeschön, ein bedeutsames Date oder einfach nur so - Jo Malone London geht mit Großzügigkeit an die Sache heran. Wie groß oder klein auch immer der Anlass für ein Geschenk sein mag, wir wollen ihn zu einem besonderen machen. Einfach so.Die komplette Kollektion in limitierter Auflage umfasst:Orange Marmalade Cologne 100mlA Marvellous TreatEnthält English Pear & Freesia Hand Cream [30ml/50ml] in einem dekorativen BeutelMarvellous Miniatures SetEnthält Orange Marmalade Cologne 30ml, Wood Sage & Sea Salt Body & Hand Wash 100ml, Lime Basil & Mandarin Travel Candle und English Pear & Freesia Hand Cream 30mlMarvellous Scented TrioEnthält Orange Marmalade Cologne 100ml, Wood Sage & Sea Salt Body & Hand Wash 250ml und Lime Basil & Mandarin Home CandleMarvellous Luxuries CollectionEnthält Orange Marmalade Cologne 30ml, Orange Marmalade Cologne 100ml, Wood Sage & Sea Salt Body & Hand Wash 250ml, English Pear & Freesia Body & Hand Lotion 250ml, Lime Basil & Mandarin Home Candle und English Pear & Freesia DiffuserEntdecken Sie die limitierte Kollektion ab dem 1. Juli 2024 in den Geschäften und online unter jomalone.co.uk . Folgen Sie Jo Malone London auf TikTok, Instagram, Facebook, X, YouTube, LinkedIn und Pinterest @JoMaloneLondon JustBecause.Über PaddingtonSeit 65 Jahren erfreut der britische Schriftsteller Michael Bond Leser auf der ganzen Welt mit seinen Geschichten über Paddington, den Bären aus Peru, der für seine Vorliebe für Marmelade bekannt ist. Die Liebenswürdigkeit und der Humor in den Geschichten sprechen Kinder und Erwachsene gleichermaßen an und sorgen dafür, dass Paddington von einer Generation zur nächsten beliebt bleibt.HarperCollins Children's Books hat die Abenteuer von Paddington seit dem 13. Oktober 1958 ununterbrochen veröffentlicht, als das Unternehmen unter dem Namen William Collins zum ersten Mal A Bear Called Paddington der Welt vorstellte.Seitdem wurden Paddingtons Abenteuer mehrmals für das Fernsehen adaptiert, und Ende 2014 feierte Paddington sein Debüt auf der großen Leinwand. Ein weiterer Film, Paddington 2, folgte 2017, ein dritter ist in Arbeit. Die Filme wurden von STUDIOCANAL produziert, dem europäischen Marktführer in Produktion, Vertrieb und internationalem Verkauf von Spielfilmen und Serien, der zur CANAL+ Gruppe gehört, einem der Hauptakteure von bei der Erstellung und Verbreitung von Inhalten weltweit. Im Jahr 2020 wird eine brandneue Paddington-Fernsehserie, The Adventures of Paddington, auf Nickelodeon ausgestrahlt, die sich an ein Vorschulpublikum richtet und Paddington einer ganz neuen Fangemeinde vorstellt.Du kannst die vielen Abenteuer von Paddington auf www. paddington.com nachverfolgen: X und Instagram @paddingtonbear | Facebook.com/PaddingtonBear (https://www.facebook.com/PaddingtonBear) | dailymotion.com/Paddington (https://www.dailymotion.com/paddington) | YouTube.com/Paddington (https://www.youtube.com/Paddington).Über Jo Malone London:Seit 1994 hat Jo Malone London eine Palette exquisit schlichter, eleganter Düfte kreiert und eine Welt geschaffen, in der alle Sinne verwöhnt werden. Die Marke, die 1999 von The Estée Lauder Companies Inc. übernommen wurde, ist heute international für ihre unerwarteten Düfte und ihren unverkennbar britischen Charakter bekannt.Über The Copyrights Group (ein STUDIOCANAL-Unternehmen) The Copyrights Group, Teil des europäischen Marktführers für Film- und Serienproduktion und -vertrieb STUDIOCANAL (ein CANAL+-Unternehmen), besitzt und verwaltet die Paddington IP und die offiziellen Stores. Sie ist eine internationale Full-Service-Agentur für die Entwicklung von geistigem Eigentum und ein Beratungsunternehmen, das weltweit strategische Markenentwicklung, Lizenzierung und Einzelhandelsexpertise anbietet.Das Unternehmen entwickelt eine 360-Markenstrategie für Paddington, die darauf abzielt, die Bekanntheit der Figur weltweit zu steigern. Paddington erreicht nicht nur Millionen von Menschen in den sozialen Medien, sondern hat der UNICEF auch dabei geholfen, seit 2020 Millionenbeträge für Kinder in Not durch Markenprodukte zu sammeln. Die Copyrights Group erweitert das Lizenzprogramm von Paddington in allen wichtigen Kategorien, einschließlich der Erlebniswelt.Unten finden Sie Bilder der Kampagne und der Helden: Bilder der Kampagne: https://spaces.hightail.com/space/7Dnveixibv Kampagnenvideo: https://www.youtube.com/watch?v=CDTY1XDyNCw&feature=youtu.beView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/einfach-weil-wir-orangenmarmelade-lieben-jo-malone-london-arbeitet-mit-paddington-zusammen-302179350.htmlPressekontakt:Amelie Tribe,+44 (0)7973 784345; Amelia Murray,+44 (0)7855 193372Original-Content von: Jo Malone London, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/174830/5812960