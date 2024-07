So startet der DAX in die neue Woche nach der Frankreich-Wahl. Außerdem im Fokus: Die Aktien von Wacker Chemie und Boeing. Nach der ersten Runde der Frankreich-Wahl ist der deutsche Aktienmarkt mit klaren Gewinnen in die neue Börsenwoche gestartet. Der DAX stieg in den ersten Handelsminuten um 1,04 Prozent auf 18 425,66 Punkte, nachdem er den Monat Juni und das zweite Quartal mit negativer Bilanz beendet hatte. Der MDax gewann am Montagmorgen 1,21 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...