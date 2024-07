Frankfurt/Main - Der Dax ist am Montag freundlich in den Handel gestartet. Um 9:30 Uhr stand der Index bei rund 18.340 Punkten und damit 0,6 Prozent höher als am Freitag.



Anleger schauen zum Wochenstart gespannt auf neue Daten zur Inflation, die am frühen Nachmittag vom Statistischen Bundesamt veröffentlicht werden. Bereits gegen 10 Uhr gibt es Daten aus mehreren Bundesländern.



Besonders gefragt waren am Morgen Aktien von Zalando, die rund fünf Prozent zulegten, gefolgt von Airbus und Commerzbank. Zu den wenigen Kursverlierern gehören SAP und Deutsche Börse.



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Montagmorgen etwas stärker: Ein Euro kostete 1,0757 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9296 Euro zu haben.