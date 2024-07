Baierbrunn (ots) -Detaillierte Karte mit mehr als 3.000 Illustrationen / Viele spannende Fakten fürs Kinderzimmer / Teil Eins erscheint am 1. Juli - pünktlich zu den SommerferienItalien, Spanien oder Schweden: Wo geht es in den Sommerferien hin? Wer seine Ferien in Europa verbringt, kann sich in diesem Jahr auf ganz besonders spannendes Wissen zu den einzelnen europäischen Ländern freuen - und natürlich auch alle anderen kleinen und großen Abenteurer, die Europa vom Kinderzimmer aus entdecken wollen. Das Apotheken-Kindermagazin medizini bringt den Kontinent in den Sommerausgaben auf zwei neuen Super-Postern zum Sammeln, mit liebevoll illustrierter Karte und vielen bunten Fakten. Wo sind die spannendsten Abenteuer passiert? Welche Sagen und Legenden ranken sich um die Länder, woher stammen wichtige Personen aus Wissenschaft, Kunst und Geschichte? Welche Tiere sind wo zuhause, welche Wahrzeichen muss man kennen - und wer hat eigentlich das Autokennzeichen FO?All das und vieles mehr gibt es auf dem neuen Super-Poster zu entdecken, das gespickt ist mit kindgerechten Fakten und Wissen. Mehr als 3.000 Einzel-Illustrationen bringen Europa Kindern nahe und laden zum Entdecken ein!Los geht es am 1. Juli mit Teil Eins des Super-Posters. Neben der detailgetreu gezeichneten Karte Nord-Europas samt Informationen zu Einwohnern, Hauptstädten & Co. lernen Kinder auch alles rund um die kulinarischen Vorlieben der Europäerinnen und Europäer und können ihr Wissen im Essensquiz testen. Im August folgt dann mit Teil Zwei die südliche Hälfte des Kontinents mit Informationen zu Hochgebirgen, der Europäischen Union und mehr.medizini-Chefredakteur Harald Lorenz: "Pünktlich zu den Sommerferien möchten wir allen Kindern unser vielfältiges Europa näherbringen und setzen dabei - wie man es von medizini kennt - auf eine Mischung aus Wissensvermittlung und Unterhaltung. Besonders stolz sind wir auf die tausenden liebevollen Einzelillustrationen, die immer wieder Neues entdecken lassen."medizini klärt Kinder von fünf bis zwölf Jahren auf spielerische, altersgerechte Art über ihren Körper und ihre Gesundheit auf. Zugleich gibt es spannende Einblicke in die Geschichte und in die vielfältige Welt der Natur, besonders der Tiere. Das Magazin besteht aus zwei großen, auf DIN-A4-Format gefalteten Postern, auf denen einerseits die schönsten Tiere abgebildet sind und andererseits speziell für Kinder interessante Sachthemen mit kurzen Texten sowie aufwendigen Illustrationen präsentiert werden. Die erste Ausgabe von medizini (damals noch "Medi & Zini") erschien im Jahr 1974. Heute liegt die monatlich verkaufte Auflage bei 1.066.566 Exemplaren (IVW 1/2024). medizini erscheint im Wort & Bild Verlag und ist exklusiv in Apotheken erhältlich. Alles zum aktuellen Jubiläum gibt es hier: https://www.wortundbildverlag.de/medizinPressekontakt:Katharina Neff-Neudert, PR-ManagerTel.: 089/744 33-360E-Mail: presse@wubv.dewww.wortundbildverlag.dehttps://www.linkedin.com/company/wort-&-bild-verlag/Original-Content von: Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52678/5812990