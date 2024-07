Zürich - Die Schweizer Aktienbörse tendiert am Montag im frühen Geschäft mehrheitlich fester. Händler sprechen von einem «Erleichterungsrally». Denn in Frankreich hat das Rassemblement National zwar bei den Parlamentswahlen gewonnen, aber insgesamt weniger gut als befürchtet abgeschnitten. Damit habe das Risiko eines radikalen Politikwechsels in Frankreich abgenommen, heisst es am Markt. Die Frankreichwahlen dürften damit kein langes Echo an den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...