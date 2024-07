Der Windenergie-Anlagenbauer Nordex meldet einen neuen Großauftrag aus dem spanischen Markt. Ab Sommer 2025 werde man 21 Windenergie-Anlagen des Typs N163/5.X für den Cluster Baza in der südspanischen Provinz Granada liefern und errichten, so der Hamburger Konzern am Montag. Vereinbart wurde zudem eine Option, den Auftrag auf 24 Anlagen aufzustocken. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...