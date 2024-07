Wien (ots) -WhatAVenture, ein führender Corporate Venture Builder, hat sich aufgrund seiner Expertise und jahrelangen Erfolgsgeschichte im Marktsegment Mittelstand in einem strengen Auswahlverfahren durchgesetzt und trägt ab sofort das Gütesiegel TOP CONSULTANT.Bundespräsident a.D. Christian Wulff, der Berater des Wettbewerbs ist, gratulierte WhatAVenture bei der Preisverleihung im Rahmen des Deutschen Mittelstands-Summits am Freitag, 28. Juni, in Weimar. Die Auswahl der neuen Top Consultants hat die Wissenschaftliche Gesellschaft für Management und Beratung (WGMB) (https://wgmb.org/) im Auftrag von compamedia durchgeführt.Der Wettbewerb TOP CONSULTANTEin wesentlicher Bestandteil von TOP CONSULTANT ist die wissenschaftlich fundierte Kundenbefragung. Mittelständische Referenzkunden von WhatAVenture gaben der WGMB ein umfassendes Feedback zur Zufriedenheit mit den erbrachten Beratungsleistungen sowie zur Bereitschaft das Beratungsunternehmens weiterzuempfehlen.Prof. Dr. Dietmar Fink (https://www.h-brs.de/de/wiwi/prof-dr-dietmar-fink), Professor für Unternehmensberatung an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, leitet gemeinsam mit Bianka Knoblach (https://wgmb.org/knoblach/) die WGMB. Die beiden Experten entscheiden, wer das Gütesiegel TOP CONSULTANT erhält. "Nur Berater, die von ihren Kunden hervorragend bewertet werden, haben eine Chance auf das Siegel TOP CONSULTANT", betont Professor Fink anlässlich der Preisverleihung.WhatAVenture hat sich bei TOP CONSULTANT als ein hervorragendes Beratungsunternehmen für mittelständische Unternehmen bewiesen. Seit seiner Unternehmensgründung im Jahr 2013 hat sich die Beratung durch ihre Expertise im Bereich Corporate Ventures einen ausgezeichneten Ruf erarbeitet. Mit einem Team aus erfahrenen Unternehmerinnen, Unternehmern sowie Fachspezialistinnen und -spezialisten entwickelt und implementiert das Unternehmen Geschäftsideen, von der Validierung bis hin zum erfolgreichen Markteintritt."Die langjährige Expertise und die Vielzahl erfolgreicher Projekte in dem für Deutschland so wichtigen mittelständischen Unternehmenssegment machen WhatAVenture zu einem anerkannten Partner für Corporate Ventures in diesem Bereich", kommentiert Stefan Peintner (https://www.linkedin.com/in/stefanpeintner/), CEO und Managing Partner der WhatAVenture GmbH. "Wie validieren und implementieren Geschäftsinnovationen und erschließen neue Geschäftsfelder. Durch die Entwicklung von Corporate-Venture-Strategien schaffen wir die Voraussetzungen für einen nachhaltigen Innovationserfolg".Ein ausführliches Porträt von WhatAVenture ist auf der Website des Wettbewerbs veröffentlicht: www.top-consultant.de.Über den Beratervergleich TOP CONSULTANTEntscheidend für die Auszeichnung mit dem Qualitätssiegel TOP CONSULTANT ist eine kundengerechte, mittelstandsorientierte Beraterleistung. Das Teilnehmerfeld des seit 2010 von compamedia organisierten Wettbewerbs besteht größtenteils aus Management-, IT- und Personalberatern. Diese Unternehmen stellen sich der Untersuchung durch die wissenschaftliche Leitung des Wettbewerbs: Prof. Dr. Dietmar Fink, Professor für Unternehmensberatung an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, und Bianka Knoblach. Beide leiten die Wissenschaftliche Gesellschaft für Management und Beratung (WGMB) in Bonn. Mentor von TOP CONSULTANT ist Bundespräsident a. D. Christian Wulff. Medienpartner ist das manager magazin.Mehr Informationen sowie allgemeines Bildmaterial finden Sie im Internet unter www.top-consultant.de/presse oder per E-Mail an presse@compamedia.de.Über WhatAVentureWhatAVenture (https://www.whataventure.com/de) ist ein europäischer Corporate Venture Builder und strategischer Partner für Hidden Champions und Konzerne beim Aufbau neuer Geschäftsfelder. Mit einem Team aus erfahrenen Unternehmern und Unternehmerinnen sowie Fachexperten und -expertinnen entwickelt und realisiert WhatAVenture Geschäftsideen von der Validierung bis hin zur erfolgreichen Markteinführung. Als Sparringspartner für CEOs und New Business Development Manager fördert WhatAVenture aktiv die Umsetzung neuer innovativer Geschäftsfelder. Die langjährige Expertise und zahlreiche erfolgreiche Projekte machen WhatAVenture zu einem etablierten Partner für Corporates und ihre Venture Projekte. Renommierte Unternehmen wie z. B. Miele, Blum, TenneT oder EnBW vertrauen auf die Experten und Expertinnen von WhatAVenture. Gemeinsam validieren und implementieren sie Unternehmensinnovationen und neue Geschäftsfelder und schaffen durch die Entwicklung von Corporate Venture Strategien die Rahmenbedingungen für einen nachhaltigen Innovationserfolg.Pressekontakt:KontaktHBI Communication Helga Bailey GmbHCorinna Voss / Meltem CatalcamTel.: +49 (0)89 99 38 87-30 / -52whataventure@hbi.deOriginal-Content von: WhatAVenture, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/174766/5813084