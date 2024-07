Die Underperformance von Cathie Woods Flaggschifffonds ARK Innovation hält an. Nach der ersten Jahreshälfte sind das ihre besten und schlechtesten Aktien.Ein Minus von 16,1 Prozent hat Star-Investorin Cathie Wood den Anlegern ihres Flaggschifffonds ARK Innovation in der ersten Jahreshälfte beschert. Damit ist es der während der Corona-Pandemie noch so erfolgreichen Fondsmanagerin nicht gelungen, von der Gesamtmarktrallye zu profitieren. Cathie Wood verpasst Gesamtmarktrallye ... Denn im selben Zeitraum konnte sich der US-Gesamtmarktindex S&P 500 um über 15 Prozent steigern, der Technologieindex Nasdaq 100 sogar um 18 Prozent. Der noch etwas weiter gefasste Nasdaq Composite ist um fast 20 …