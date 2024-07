EQS-News: CS MEDICA A/S / Schlagwort(e): Kapitalmarkttag

CS MEDICA Aktie wird jetzt auch auf XETRA gehandelt



01.07.2024 / 12:02 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die Aktie der CS MEDICA A/S (ISIN DK0061668225) notiert seit dem 2. März 2023 an der Frankfurter Wertpapierbörse. Das Unternehmen, ein MedTech Pionier im Bereich der Entwicklung von CBD-haltigen Arzneimitteln, hat die Privatbank Hauck Aufhäuser Lampe mandatiert, um die Aktien der Gesellschaft in den XETRA-Handel der Deutsche Börse AG einzubeziehen und den fortlaufenden Handel sicherzustellen.



Seit dem heutigen Tag können die 12.322.635 Namensaktien der Gesellschaft nunmehr auch über das elektronische Handelssystem XETRA gehandelt werden.



Im elektronischen Handelssystem XETRA stellen Designated Sponsors zusätzliche Liquidität bereit, indem sie sich verpflichten im fortlaufenden Handel und in Auktionen für die jeweils betreuten Werte verbindliche Geld- und Brief-Seiten (sogenannte Quotes) in das Orderbuch einzustellen. Die Privatbank Hauck Aufhäuser Lampe sorgt auf diese Weise für höhere Liquidität in der Aktie.



Bei der Liquiditätsbereitstellung werden an Designated Sponsors hohe Qualitätskriterien (Mindestanforderungen) von der Deutsche Börse AG gestellt. Seit Jahren erreicht die Privatbank Hauck Aufhäuser Lampe die Bestnote im Rating der Deutsche Börse ('AA').



"Durch die Einbeziehung unserer Aktien in den XETRA-Handel bieten wir bestehenden als auch zukünftigen Aktionären eine zusätzliche Handelsmöglichkeit", sagt Lone Henriksen, CEO der CS MEDICA A/S. "Mit der Verpflichtung eines Designated Sponsors wollen wir die Liquidität der CS MEDICA Aktie weiter erhöhen und den Streubesitz stärken. Dazu soll der Spread zwischen Geld- und Briefkursen auf ein Minimum reduziert werden." CS MEDICA, ein dänischer MedTech-Pionier, hat sich seit rund13 Jahren auf die Entwicklung evidenzbasierter Behandlungsmethoden unter Einbindung von bioaktivem CBD in den Bereichen Schmerzbehandlung sowie Autoimmun- und stressbedingter Erkrankungen spezialisiert. Das Leistungsspektrum reicht von innovativer Forschung und Entwicklung bis hin zum Vertrieb von zugelassenen, rezeptfreien und substanzbasierten Medizinprodukten und Dermaceuticals. Die Vorzeigemarke CANNASEN® sowie die weiteren Eigenmarkenlösungen verdeutlichen das Engagement im Bereich sicherer, hochwertiger Behandlungen für die Gesundheit von Menschen und Tieren weltweit. Die Aktien der Unternehmensgruppe werden an den Börsenplätzen Frankfurt, München und Stuttgart als auch über den Spotlight Stock Market in Stockholm unter der ISIN DK0061668225 gehandelt. CANNORDIC, eine Tochtergesellschaft der CS MEDICA Group, ist ein wegweisendes MedTech-Unternehmen, das sich auf innovative substanzbasierte Medizinprodukte mit bioaktivem CBD spezialisiert hat. Die Vision, das Leben durch die Integration von Innovation, Wissenschaft, Technologie und natürlichen Cannabisverbindungen zu verbessern, positioniert CANNORDIC als Pionier in der Medizintechnikbranche. Das Unternehmen gewährleistet robuste Forschungs-, Entwicklungs-, Produktions-, Compliance-, Datenanalyse- und Kommerzialisierungsprozesse mit starken Partnern weltweit.



01.07.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com