American West Metals - Neuer Bohrerfolg auf The Gap mit über 7 % Kupfer!

Es geht weiter: American West meldet gleich zu Beginn des neuen Bohrprogramms Resultate mit hohen Kupfergehalten.

American West Metals (ASX: AW1; OTCQB: AWMLF; FRA: R84) nutzt den arktischen Sommer für das mit Abstand größte Bohrprogramm, das es je auf dem Storm-Kupferprojekt auf Somerset Island, Nunavut, Kanada, gegeben hat. Zwei RC-Bohrgeräte und ein Diamantbohrgerät sind bis zum Ende der Saison rund um die Uhr im Einsatz. Das neue raupenmontierte RC-Bohrgerät übertrifft die Erwartungen in Bezug auf die Produktionskapazität und die betriebliche Flexibilität.

Das Unternehmen ist daher zuversichtlich, dass es die gesamten 20.000 Meter an geplanten Bohrungen abschließen kann. Rund 12.000 bis 15.000 Meter der Bohrungen sind für die Ressourcenerweiterung im Gebiet Storm vorgesehen. In Zentrum stehen dabei die Ressourcenerweiterung der hochgradigen Entdeckung Thunder, wo Bohrungen im Jahr 2023 starke 48,6 m mit 3 % Kupfer ab 32,4 Metern durchschnitten (ST23-03) sowie die Ressourcendefinition und -erweiterung auf den Lagerstätten Cyclone (12,1 Mio. t @ 1,2 % Cu, 3,8 g/t Ag) und Chinook (2,2 Mio. t @ 1,5 % Cu, 4 g/t Ag). Etwa 5.000 bis 8.000 m an Bohrungen sind für die Exploration von neuen Zielen vorgesehen.

Inzwischen liegen die Ergebnisse der ersten fünf Bohrlöcher SR24-01, SR24-02, SR24-03, SR24-04 und SR24-05 aus dem Frühjahr vor - zusammen 992,2 Meter. Zwei der Bohrungen (SR24-03 und SR24-04) bestätigen das hervorragende Potenzial im Gebiet The Gap, das sich auf halbem Weg zwischen der Lagerstätte Cirrus und dem hochgradigen Kupfervorkommen Thunder befindet (Abbildung 1). Die Bohrungen auf The Gap haben einen mächtigen Abschnitt mit hochgradigen Kupfersulfiden durchschnitten. Der Abschnitt von 20 m mit 2,3 % Cu ab 38 Metern enthält Kupfergehalte von bis zu 7,3 % Cu (ab 41 Metern) und bestätigt weiterhin die Assoziation von EM-Anomalien mit sehr hochgradigen, semi-massiven Kupfersulfiden. In der Sommerbohrsaison 2024 sollen weitere Bohrungen durchgeführt werden, um die Ausdehnung der Kupfermineralisierung auf dem Grundstück The Gap zu bestimmen. The Gap weist eine sehr starke MLEM-Anomalie in einem Gebiet von etwa 300 x 200 Metern auf. Diese Anomalie befindet sich innerhalb einer viel größeren Zone mit mäßig leitfähigen EM, was darauf schließen lässt, dass der Fußabdruck der Kupfermineralisierung im Gebiet The Gap beträchtlich sein könnte.



Abbildung 1: Das Ziel "The Gap" liegt auf halber Strecke zwischen den Zielen Cirrus und Thunder. Bohrungen SR24-3 und SR24-4 unterstreichen das Potenzial für weitere Entdeckungen entlang der 4 km langen Strukturen, die die Lagerstätten Cirrus und Corona sowie die hochgradigen Kupfervorkommen Thunder (48,6 m @ 3% Cu) und Lightning Ridge (30,4 m @ 2,1% Cu) beherbergen.

Der Erfolg auf The Gap unterstreicht einmal mehr die starke Korrelation zwischen EM-Zielen und sehr hochgradiger Kupfersulfidmineralisierung. Im Rahmen des EM-Programms 2024 wurden bereits 10 weitere EM-Anomalien identifiziert. Noch in diesem Monat soll mit tief eindringenden, hochauflösenden EM-Untersuchungen rund um die bestehenden Lagerstätten Storm sowie die regionalen Gebiete Tornado, Blizzard und Tempest begonnen werden. Der unmittelbare Schwerpunkt der Untersuchung liegt auf der Suche in der Tiefe, unterhalb der bekannten Kupfervorkommen, nach einer Wiederholung der Cyclone-ähnlichen Mineralisierung in der Tiefe und dann auf der Ausweitung der EM-Abdeckung auf Tornado, Blizzard und Tempest. Die Geologen von American West vermuten großflächige Kupferziele unterhalb der Lagerstätte Cyclone, wo bei Bohrungen im Jahr 2023 hochgradige Kupfersulfide mit bis zu 2,7% Cu in etwa 300 m vertikaler Tiefe entdeckt wurden (ST23-02). Alle fünf tiefen Diamantbohrlöcher, die im Rahmen der Programme 2022 und 2023 niedergebracht wurden, hatten eine Kupfersulfidmineralisierung in etwa demselben stratigrafischen Horizont (270-320 m vertikale Tiefe) auf einer Fläche von 5 km² durchschnitten.

Dave O'Neill, Managing Director von American West Metals, kommentierte: "Die Ergebnisse der Frühjahrsphase des Programms haben unmittelbar an die großartigen Entdeckungen des letzten Jahres angeknüpft. Sie bestätigen eine neue Zone mit einer mächtigen, oberflächennahen Kupfermineralisierung auf dem Grundstück Gap mit Gehalten von über 7 % Kupfer. Die Bohrungen bei The Gap zeigen deutlich, dass das südliche Grabengebiet mehrere hochgradige Kupferlagerstätten entlang des weitgehend unerprobten Verwerfungsnetzwerks beherbergt. Mehrere hochrangige EM-Ziele müssen in diesem Gebiet noch getestet werden, was die außergewöhnlichen Explorationsmöglichkeiten und das Potenzial für weitere Entdeckungen unterstreicht."



Abbildung 2: Bisherige Bohrungen auf The Gap. Die schematische geologische Interpretation in Nord-Süd-Richtung auf Abschnitt 464.000E zeigt die Lage von SR24-03 und SR24-04. Bohrloch SR24-04 befindet sich größtenteils außerhalb des Abschnitts und wird aus Gründen des Kontexts dargestellt.



Abbildung 3: Die Karte der Grundstücksgrenzen des Storm-Projekts zeigt die bekannten Kupfer- und Zinkvorkommen die interpretierte Ausdehnung der aussichtsreichen Kupfer- und Zinkhorizonte auf einer Strecke von 100 km.

Fazit: American West Metals hat erst im Januar dieses Jahres seine erste JORC-Code-2012-Ressourcenschätzung (MRE) für das Projekt Storm geliefert. In nur 10 Wochen hat das Unternehmen im vergangenen Jahr 10.000 m gebohrt und dabei 17,5 Mio. Tonnen mit 1,2 % Cu und 3,4 g/t Ag für 205.000 Kt Kupfer und 1,9 Mio. Unzen Silber definiert. In diesem Jahr sind rund doppelt so viele Bohrungen vorgesehen, rund zwei Drittel dienen der Ressourcenerweiterung, das übrige Drittel gilt der Erkundung neuer Ziele. Die oberflächennahe, günstige Geometrie und die hohen Kupfergehalte der Storm-Lagerstätten haben den Grundstein für das gelegt, was nach Ansicht des Unternehmens ein groß angelegtes, langlebiges Kupferbergbaulager im Storm-Gebiet werden könnte. Die jüngsten Explorations- und Ressourcendefinitionsaktivitäten deuten darauf hin, dass die Storm-Lagerstätten und die ausgedehnte Kupfermineralisierung nur ein kleiner Teil eines sehr großen, in Sedimenten enthaltenen Kupfermineralsystems sind - die sprichwörtliche Spitze des Eisbergs. American West und Partner Aston Bay haben soeben rund 18,8 Mio. AUD aus dem Verkauf von weniger als 1% Royalty an Storm erlöst. Das frische Geld erleichtert die vorausschauende Planung für das kommende Jahr. Treibstoff und andere Bohrausrüstungen sowie schweres mechanisches Gerät für die Saison 2025 sind bereits im Hafen von Montreal angeliefert worden und sollen im September nach Storm verschifft werden. Im Hintergrund laufen die Studien zu den Aufbereitungsmethoden für eine Vielzahl von Erzen aus den Lagerstätten Cyclone und Chinook weiter.

