Der Nasdaq 100 kennt weiter kein Halten und notiert dicht unter seinem Allzeithoch von 20.017 Punkten. In der ersten Jahreshälfte hat er schon wieder um knapp +19% zugelegt. Viele Anleger, die Tech-Titel lieben, wird das hier überraschen: Bekanntlich soll man eine Party verlassen, wenn es am schönsten ist! Börsenprofi Miriam Kraus, Chefanalystin des Rohstoff Anleger Club, sieht jedenfalls alle Anzeichen einer gewaltigen Blase, die schon in Kürze ...

