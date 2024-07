Bitcoin-Explosion voraus? Experte gibt Einblick in seine Marktstrategie für riesige Gewinne!

Krypto Rover, ein prominenter Analyst in der Kryptowelt, hat auf YouTube über 140.000 Follower und auf X mehr als 700.000. Täglich liefert er fundierte Analysen zu Bitcoin und anderen Kryptowährungen. In seinem neuesten Video erläutert er die aktuellen Preisbewegungen von Bitcoin im Juli und geht auf entscheidende Marktentwicklungen ein.

Bitcoin hat kürzlich eine bedeutende abwärtsgerichtete Widerstandslinie durchbrochen, was Krypto Rover als ein potenzielles Signal für eine bevorstehende starke Umkehr interpretiert. Eine der wichtigsten Fakten ist aktuell die große CME-Lücke, die sich durch die jüngsten Kursbewegungen gebildet hat. CME-Lücken entstehen, wenn der Bitcoin-Preis während der Wochenenden sprunghaft steigt oder fällt, da der CME-Markt geschlossen ist. Diese Lücken neigen dazu, schnell gefüllt zu werden, was eine kurzfristige Kurskorrektur andeutet.

Screenshot aus dem Video mit CME Gap, Quelle: https://www.youtube.com/

Krypto Rover hebt hervor, dass Bitcoin, nachdem es die kritische Widerstandslinie durchbrochen hat, auf dem Weg ist, neue Höhen zu erklimmen. Er erklärt, dass die nächste große Herausforderung das Überschreiten des sogenannten "Range High" ist, einem Niveau, das den Beginn des letzten großen Preisrückgangs markierte. Das Überwinden dieser Marke würde eine Bestätigung für einen größeren Trendwechsel darstellen und das Vertrauen der Anleger stärken.

Unterstützungsniveaus bieten Kaufgelegenheit

Ein weiterer wichtiger Punkt in seiner Analyse ist die Beobachtung der Unterstützungsniveaus. Bitcoin hat kürzlich von einem wichtigen Unterstützungsbereich um die 56.000 bis 57.000 US-Dollar Marke profitiert. Laut Krypto Rover wäre ein Rückfall auf dieses Niveau eine gute Gelegenheit für strategische Käufe. Er selbst plant, in diesem Bereich erhebliche Positionen (mehrere Millionen) zu eröffnen, falls der Preis wieder sinkt. Diese Strategie zeigt, wie er sowohl von kurzfristigen Schwankungen als auch von langfristigen Trends profitieren möchte, um damit seine Renditen zu optimieren.

Zusätzlich zur Analyse von Widerstands- und Unterstützungsniveaus diskutiert Krypto Rover die aktuellen Marktbedingungen. Er weist darauf hin, dass die Miner ihre Bestände an Bitcoin aufgrund hoher Verkaufstätigkeit reduziert haben, was den Verkaufsdruck verringert. Dies könnte in den kommenden Wochen zu einer stabileren Preisentwicklung führen. Des Weiteren sind die Finanzierungsraten negativ, was bedeutet, dass viele Marktteilnehmer auf fallende Preise setzen. Für Krypto Rover ist dies ein Zeichen dafür, dass eine Umkehr bevorstehen könnte, da übermäßiger Pessimismus oft zu einer Gegenbewegung führt.

Ein weiterer Analyst, Mags, bekannt als @thescalpingpro auf X, ergänzt Krypto Rovers Beobachtungen. Mags stellt fest, dass Bitcoin jedes Mal, wenn es den 100-Tage-Durchschnitt berührt oder knapp darunter gehandelt wird, eine lokale Tiefstmarke erreicht und anschließend eine starke Aufwärtsrallye beginnt. Dies war zuletzt im Januar der Fall, als der Preis nach dem Test des 100 MA um mehr als 90% stieg. Diese historische Betrachtung unterstützt die optimistische Sichtweise von Krypto Rover.

Aufwärtsbewegung wird kommen

Krypto Rover geht auch auf langfristige Muster ein und erklärt, dass Bitcoin sich in einer längeren Konsolidierungsphase befindet, die als Vorbereitung auf die nächste große Aufwärtsbewegung dient. Er vergleicht die aktuelle Seitwärtsbewegung mit ähnlichen Phasen in früheren Marktzyklen, die letztendlich zu erheblichen Preissteigerungen führten. Diese Perspektive gibt den Anlegern Hoffnung auf zukünftige Gewinne und verstärkt die Bedeutung von Geduld und strategischem Handeln.

Altcoins werden ebenfalls steigen

Neben Bitcoin analysiert Krypto Rover auch andere Kryptowährungen wie Ethereum und Solana. Er prognostiziert, dass Ethereum auf bis zu 12.000 US-Dollar und Solana auf 1.500 US-Dollar steigen könnten. Diese Prognosen basieren auf der Annahme, dass der Kryptomarkt insgesamt weiter wachsen wird und Bitcoin als Leitwährung die Richtung vorgibt.

Krypto Rover betont, dass trotz der Volatilität im Markt das Vertrauen der Anleger in Bitcoin ungebrochen ist. Die jüngsten Bewegungen deuten darauf hin, dass Bitcoin auf dem Weg zu neuen Höhen ist, solange es gelingt, die entscheidenden Widerstandsmarken zu überwinden. Er ermutigt seine Follower, die Entwicklungen genau zu beobachten und bereit zu sein, bei günstigen Gelegenheiten zuzugreifen.

Zum Abschluss seines Videos bietet Krypto Rover seinen Zuschauern praktische Ratschläge und Ressourcen an. Er weist auf die Bedeutung der technischen Analyse hin und sich auch im Bereich Krypto genau mit der Materie auseinanderzusetzen

Plattformen wie 99Bitcoins, die interaktive Lernmodule und das Konzept "Learn to Earn" anbieten, bei dem Nutzer durch das Abschließen von Modulen Krypto-Token verdienen können sind hier besonders hilfreich. Diese Bildungsressourcen sind besonders wertvoll für neue Investoren, die ihre Kenntnisse erweitern und fundierte Entscheidungen treffen möchten.

99Bitcoins, eine führende Plattform für Krypto-Bildung, wurde 2013 gegründet und bietet seitdem umfassende Lernressourcen zu Bitcoin und anderen Kryptowährungen an. Die Plattform hat kürzlich ein innovatives "Learn-to-Earn" (L2E) Modell eingeführt, das Benutzer mit dem nativen $99BTC-Token belohnt, wenn sie ihre Kenntnisse über digitale Assets erweitern.

Dieses Modell nutzt eine Mischung aus interaktiven Lernmodulen, Quizzen und Tutorials, um das Lernen unterhaltsam und ansprechend zu gestalten. Benutzer können $99BTC-Token verdienen, indem sie Bildungsinhalte absolvieren, was ihnen Zugang zu exklusiven Inhalten und Rabatten verschafft. Das Token-Programm wird zunächst als ERC-20-Token auf Ethereum gestartet und später auf das BRC-20-Modell des Bitcoin-Netzwerks übertragen?.

99Bitcoins ist bekannt für seine hochwertigen Bildungsressourcen und hat eine große Anhängerschaft mit über 700.000 YouTube-Abonnenten und 2 Millionen registrierten Nutzern. Diese Initiativen zielen darauf ab, das Wissen über Kryptowährungen zu verbreiten und gleichzeitig den Lernprozess zu monetarisieren.

