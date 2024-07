Unterföhring (ots) -- HBO Dokumentation unter der Regie des BAFTA- und Emmy®- preisgekrönten Filmemachers Dan Reed ("Four Hours at the Capitol", "Leaving Neverland", "Terror at the Mall")- Das Gerichtsdrama um Alex Jones, der über Jahre Falschmeldungen zum Sandy-Hook-Amoklauf verbreitete und sich schließlich zwei Verleumdungsklagen zahlreicher Angehöriger der Opfer stellen musste- "The Truth vs. Alex Jones - Die Verleugnung des Sandy-Hook-Amoklaufs" (https://www.sky.de/film/the-truth-vs-alex-jones-die-verleugnung-des-sandy-hook-amoklaufs) ab 3. August exklusiv auf Sky und WOWUnterföhring, 1. Juli 2024 - Kurz nach dem tragischen Amoklauf an der Sandy Hook Grundschule im Dezember 2012 begann Alex Jones über seine Website infrage zu stellen, ob der Anschlag überhaupt stattgefunden hat. Die HBO Dokumentation "The Truth vs. Alex Jones - Die Verleugnung des Sandy Hook Amoklaufs" unter der Regie des BAFTA- und Emmy®- preisgekrönten Filmemachers Dan Reed ("Four Hours at the Capitol", "Leaving Neverland") schildert das fesselnde Gerichtsdrama zweier Verleumdungsklagen, die von den Familien der Opfer des Amoklaufes gegen Alex Jones und seine Website "InfoWars" eingereicht wurden. Der Film erforscht das Ausmaß und die Auswirkungen von Jones' Verschwörungsmedien und verfolgt die juristischen Bemühungen der Familien, ihn für die Verbreitung von Lügen über sie und ihre Kinder zur Verantwortung zu ziehen. "The Truth vs. Alex Jones - Die Verleugnung des Sandy-Hook-Amoklaufs" (https://www.sky.de/film/the-truth-vs-alex-jones-die-verleugnung-des-sandy-hook-amoklaufs) startet am 3. August auf Sky und WOW.Über "The Truth vs. Alex Jones - Die Verleugnung des Sandy-Hook-Amoklaufs":Im Dezember 2012, am Tag des tragischen Amoklaufes an der Sandy Hook Grundschule in Newtown CT, bei dem 20 Kinder und sechs Erwachsene getötet wurden, begann Alex Jones, Fragen über den Wahrheitsgehalt des Angriffs aufzuwerfen. Seine Leugnung der Morde und seine weiteren Erfindungen über eine Vertuschung durch die Regierung trieben die Besucherzahlen auf seiner Website in die Höhe und brachten ihm Millionen von Dollar an Werbeeinnahmen. Und Jones machte noch jahrelang damit weiter, seinen Millionen von Zuschauern Lügen über den Vorfall zu erzählen.Der Dokumentarfilm wurde über mehrere Jahre hinweg unter enger Beteiligung der Eltern, die Jones wegen Verleumdung verklagt haben, ihrer Anwaltsteams, eines Verteidigers, der Jones vertritt, und mit einzigartigem Zugang zum Gerichtssaal gedreht. Der Dokumentarfilm verfolgt den Kampf der Familien um Wahrheit und Verantwortlichkeit nach Jahren schmerzhafter Mythen über die Tragödie, die von Jones und seinen Anhängern verbreitet wurden.Um Jones in Texas und Connecticut vor Gericht zu bringen, waren jahrelange Bemühungen der trauernden Eltern und ihrer Anwaltsteams erforderlich, die in zwei Versäumnisurteilen gipfelten, nachdem Jones' Team sich geweigert hatte, der Offenlegung und anderen gerichtlichen Anordnungen nachzukommen. In jedem Bundesstaat wurden schließlich Geschworenenprozesse einberufen, um den Schadenersatz zu bestimmen. Jones nahm an dem zweiwöchigen Prozess in Texas teil und sagte im Zeugenstand aus, ebenso wie die Mutter und der Vater eines der Kinder, die bei dem Amoklauf ums Leben kamen. Das Ergebnis beider Prozesse war eine Sensation und ein wichtiger Meilenstein, um diejenigen zur Rechenschaft zu ziehen, die Desinformationen verbreiten. 