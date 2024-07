Die meistgehandelten Produkte: Deutschland im Fokus.

Nach der Frankreich-Wahl überwiegt an den europäischen Märkten die Erleichterung, und Anleger blicken besonders auf die deutsche Inflationsrate. Der Dax® startet die zweite Jahreshälfte mit Gewinnen und liegt zum Wochenstart bei 18.304 Punkten, was einem Plus von etwa 0,4 Prozent entspricht. Da die absolute Mehrheit für die Rechten in Frankreich nicht mehr zu erwarten ist, steigen auch die Kurse in Frankreich deutlich, mit einem Plus von über zwei Prozent im Leitindex CAC40®.

Im Fokus der Anleger stehen heute vorallem Deutsche Einzelwerte. Dabei sind Continental und Rational besonders interessant, da die Werte eher selten bei den beliebtesten Titeln auftauchen. Auch Mercedes-Benz und Infineon finden sich nun zum wiederholten Male auf der Liste ein.

Die Continental-Aktie leidet unter der schwachen Lage auf dem Automarkt, insbesondere dem Rückgang neuer E-Fahrzeuge in Europa. Im Quartalsbericht vom 8. Mai zeigte sich die schlechte Wirtschaftssituation deutlich, da der Konzernumsatz um 5 % auf 9,8 Milliarden Euro sank. Auch die Anleger sehen die Lage des Automobilteile-Herstellers als kritisch und erwarben vermehrt Put Optionen. Bei Mercedes-Benz bleibt das Analysehaus Warburg Research dennoch optimistisch und hält an der "Buy"-Einstufung mit einem Kursziel von 93 Euro fest. Analyst Marc-Rene Tonn erwartet eine gestiegene operative Marge (EBIT) im Vergleich zum Vorquartal und hebt die positiven Aussagen des Managements hervor. Rational wird am 6. August die Zahlen für das zweite Quartal bekannt geben, wobei die DZ Bank von einem Umsatzanstieg um 5 % auf 292 Millionen Euro ausgeht. Die Jahresprognose von Rational bleibt stabil, mit einem erwarteten Umsatzplus von 5 % bis 9 % und einer Marge knapp unter dem Vorjahreswert von 24,6 %. Nachrichten wie diese freuten die Anleger und sorgten für vermehrte Long Positionen auf die Aktie.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag Continental Put HD53H9 0,42 53,47 EUR 57,993702 EUR 10,76 Open End DAX® Call HD3D8Y 4,66 18369,00 Punkte 17942,153196 Punkte 56,87 Open End USD/JPY Put HD40P7 1,05 160,99 JPY 162,685214 JPY 80,55 Open End DAX® Put HD3CAZ 27,62 18361,00 Punkte 21117,033206 Punkte 6,33 Open End Gold Call HD46GF 9,67 2324,25 USD 2221,336309 USD 22,19 Open End

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag Infineon Call HB552T 0,46 34,70 EUR 33,00 EUR 8,07 18.12.2024 Mercedes Call HD6C2R 0,5 65,16 EUR 62,00 EUR 13,15 18.09.2024 Deutsche Börse Call HC7Y5Q 0,65 189,55 EUR 220,00 EUR 30,88 18.06.2025 DAX® Call HD5S2N 0,16 18286,00 Punkte 19600,00 Punkte 1014,2 13.08.2024 DAX® Put HD4YMW 0,96 18315,50 Punkte 18000,00 Punkte 118,78 16.07.2024

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag DAX® Short HC3TKP 0,65 18307,00 Punkte 20060,626748 Punkte -10 Open End DAX® Short HD3RLV 1,56 18307,00 Punkte 18966,165485 Punkte -25 Open End DAX® Short HD39A4 1,99 18307,00 Punkte 19148,575695 Punkte -20 Open End Rational Long HC15Z8 12,94 767,25 EUR 518,747304 EUR 3 Open End NASDAQ® Long HD6S25 9,91 19682,87 Punkte 13121,913333 Punkte 3 Open End

