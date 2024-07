Rostock (ots) -Seit Mai 2024 sind die Fregatte "Baden-Württemberg" und der Einsatzgruppenversorger "Frankfurt am Main" im Zuge des Indo-Pacific Deployments (IPD) bis Dezember 2024 unterwegs. Zunächst führte es den Marineverband westwärts zur Ostküste des NATO-Partners Kanada. Im Anschluss ging es für den Verband nach New York City zur Fleet Week der US Navy. Fortgesetzt wurde die Reise entlang der Ostküste der USA, durch die Karibik Richtung Panamakanal, San Diego und Hawaii.Das nächste große Vorhaben des IPD-Verbands ist die Teilnahme am Marinemanöver RIMPAC (Rim of the Pacific). Diese maritime Großübung gilt als größte der Welt. Sie wird alle zwei Jahre von der 3. US-Flotte geplant und durchgeführt. An RIMPAC 2024 nehmen knapp 30 Nationen mit über 25.000 Soldaten teil. Die diesjährige Übung findet vom 29. Juni bis 2. August 2024 im zentralen Pazifik rund um die Hawaii-Inseln statt.Die Deutsche Marine will Medienschaffenden die Möglichkeit geben, hautnah dabei zu sein, um über das Indo-Pacific Deployment zu berichten. Eingeschiffte Medienteams werden die Möglichkeit haben, die Besatzungen der beiden Schiffe zu begleiten und so einen direkten Einblick in die Operation erhalten.Nun besteht die Möglichkeit, sich kurzfristig für RIMPAC zu bewerben.- Einschiffung 08.07.2024 (spätestens 09.07.2024).- Ausschiffung vss. Ende 28. Kw / Anfang 29. Kw.- Größe des Medienteams: 2 PersonenHintergrundinformationenZur Umsetzung der Leitlinien zum Indo-Pazifik führt das Bundesministerium der Verteidigung seit 2021 jährliche Indo-Pacific-Deployments durch.Hierzu wurde 2021 die Fregatte "Bayern" zu einer mehrmonatigen Ausbildungs- und Präsenzfahrt entsendet. Im August 2022 verlegte die Luftwaffe einen Verbund aus mehreren Luftfahrzeugen in den indo-pazifischen Raum und beteiligte sich erstmalig an zwei multinationalen Übungen in Australien. 2023 nahm die Bundeswehr erstmals mit dem Heer, gemeinsam mit Luftwaffe und Marine, an der Übung "Talisman Sabre" in Australien teil.2024 führt im Zeitraum Mai bis November erneut ein Indo-Pacific Deployment durch, dieses Mal unter Beteiligung der Deutschen Marine und der Luftwaffe.Der Verband der Marine besteht aus der Fregatte "Baden-Württemberg" und dem Einsatzgruppenversorger "Frankfurt am Main". Sie sind am 7. Mai 2024 jeweils aus Rota/Spanien und Wilhelmshaven ausgelaufen. Neben zahlreichen Hafenbesuchen sind verschiedene Kooperationen und Übungen mit Partnern im Indo-Pazifik geplant.Mehr dazu:https://www.bundeswehr.de/de/organisation/marine/aktuelles/indo-pacific-deployment-2024Hinweise für die PresseBitte senden Sie Ihre Bewerbung für RIMPAC bis spätestens 3. Juli 2024 um 12 Uhr an markdopizipd2024@bundeswehr.org.Sollten Sie Fragen haben, stehen wir Ihnen unter +49 381 802-51521/22/16 gerne zur Verfügung. Ansprechpartner außerhalb der allgemeinen Dienstzeiten (inklusive Wochenenden) ist der Sprecher vom Dienst mit der Durchwahl +49 381 802-51515.Pressekontakt:Presse- und Informationszentrum MarineDezernat PressearbeitTelefon: +49 381 802-51521/22/16E-Mail: markdopizipd2024@bundeswehr.orgOriginal-Content von: Presse- und Informationszentrum Marine, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/67428/5813431