NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Air France-KLM auf "Outperform" mit einem Kursziel von 17,50 Euro belassen. Die Fluggesellschaft habe gewarnt, dass die Durchschnittserlöse im Sommer wohl niedriger als bislang erwartet ausfallen werden, da die Olympischen Spiele internationale Reisende dazu veranlassten, Paris im Sommer zu meiden, schrieb Analyst Alexander Irving in einer am Montag vorliegenden Studie. Dies sei typisch für den Geschäftsreiseverkehr rund um die Olympischen Spiele, aber alles in allem eher überraschend./edh/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2024 / 07:19 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2024 / 07:19 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR001400J770