Das Unternehmen BK Group aus Mittelfranken hat erstmals außerhalb Deutschlands eine Aufenthalts-Lounge für Elektroauto-Fahrer eröffnet. Der neue Standort liegt im Norden Frankreichs in Roye. "Wir revolutionieren die Ladestation für Elektrofahrzeuge" - so lautet der Anspruch der BK Group seit der Premiere der ersten Lounge im Sommer 2022 am Tesla-Supercharger-Standort im bayerischen Endsee. Seitdem kamen einige BK World Lounges dazu, zuletzt in der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...