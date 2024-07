Die US-Aktienmärkte dürften am Montag mit bescheidenen Kursaufschlägen in die verkürzte Handelswoche starten. Wegen des Nationalfeiertags am 4. Juli wird am Mittwoch nur verkürzt und am Donnerstag gar nicht gehandelt.Der Broker IG taxierte den Leitindex Dow Jones Industrial anderthalb Stunden vor dem Börsenstart 0,3 Prozent höher auf 39.230 Punkte. Den technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 sieht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...