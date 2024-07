Mainz (ots) -Im Rahmen des Münchener Filmfests haben die Produktionsallianz und das ZDF am Montag, 1. Juli 2024, einen Entwicklungs- und Herstellungszeitstrahl vorgestellt. Das ZDF und die Produzentinnen und Produzenten verpflichten sich damit gegenseitig auf die Einhaltung von Standards in der Zusammenarbeit. ZDF und Produktionsallianz verständigen sich gegenseitig zu verbindlichen Abläufen und Fristen bei der Beauftragung von fiktionalen Produktionen.ZDF-Programmdirektorin Nadine Bilke: "In einer Zeit von großen Veränderungen und Herausforderungen in der Herstellung audio-visueller Inhalte bilden verbindliche Absprachen, klare Kommunikation und Transparenz in den Prozessen die Grundlage für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Produzentinnen und Produzenten und dem ZDF. Diese Verabredung ist ein wirkungsvoller Beitrag zum partnerschaftlichen Miteinander und für unseren gemeinsamen Erfolg."Erarbeitet wurde diese Selbstverpflichtung zwischen ZDF und Produktionsallianz in einer Workshopreihe mit Produzentinnen und Produzenten, gemeinsam mit Vertretern des ZDF aus Produktionsmanagement, Redaktion und Rechtemanagement.KontaktSie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail an pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.Weitere InformationenHier finden Sie Pressemappe: "Das ZDF auf dem Filmfest München (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/das-zdf-auf-dem-filmfest-muenchen-1)"Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/)und X (https://twitter.com/ZDFpresse) vormals Twitter.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5813664