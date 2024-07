EQS-News: The Platform Group AG / Schlagwort(e): Anleihe/Anleiheemission

The Platform Group AG: Anleihe 2024/2028 mit einem Volumen von EUR 30 Mio. erfolgreich platziert



NICHT ZUR VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE, DIREKT ODER INDIREKT, IN ODER INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG SEIN KÖNNTE. ES GELTEN WEITERE BESCHRÄNKUNGEN. BITTE BEACHTEN SIE DIE WICHTIGEN HINWEISE AM ENDE DIESER BEKANNTMACHUNG.



Hohes Interesse an der ersten Anleihe der The Platform Group AG

Platzierungsvolumen auf EUR 30 Mio. begrenzt

Vorzeitige Beendigung der Platzierungsfrist

Zinssatz auf 8,875 % p.a. festgelegt



Düsseldorf, 1. Juli 2024. Die Nachfrage nach der ersten Unternehmensanleihe der The Platform Group AG (ISIN DE000A2QEFA1, "TPG"), einem führenden Software-Unternehmen für Plattformlösungen, hat die Erwartungen des Unternehmens übertroffen. Die Unternehmensanleihe 2024/2028 (ISIN: NO0013256834, WKN A383EW) stieß bei institutionellen Investoren im In- und Ausland auf reges Interesse und wurde überzeichnet.

Infolge der großen Nachfrage hatte das Unternehmen das Zeichnungsende auf den 1. Juli 2024 vorgezogen und das Platzierungsvolumen auf 30 Mio. Euro begrenzt. Das Angebot bestand aus einem öffentlichen Angebot über die Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse sowie einer Privatplatzierung. Die Unternehmensanleihe 2024/2028 ist nach norwegischem Recht konzipiert (Nordic Bond) und hat eine Laufzeit von vier Jahren. Der endgültige Zinssatz wurde am Ende der Angebotsfrist auf 8,875 % p.a. festgelegt und wird halbjährlich nachträglich gezahlt.

Alle über die Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse erfolgten Orders bis zu EUR 3.000 wurden voll zugeteilt, Zeichnungen ab EUR 4.000 wurden jeweils mit circa 80% zugeteilt. Ausgabe- und Valutatag ist der 11. Juli 2024. An diesem Tag erfolgt die reguläre Einbeziehung der Anleihe 2024/2028 in den Freiverkehr (Open Market) der Frankfurter Wertpapierbörse (Segment Quotation Board). Ein Handel per Erscheinen im Quotation Board der Frankfurter Wertpapierbörse wird voraussichtlich ab dem 2. Juli 2024 ermöglicht. Darüber hinaus ist die Einbeziehung der Schuldverschreibungen im Nordic ABM der Osloer Börse innerhalb von sechs Monaten nach dem Begebungstag vorgesehen.



Reinhard Hetkamp, CFO von The Platform Group AG: "Das starke Interesse von Investoren aus dem In- und Ausland an unserer ersten Unternehmensanleihe und die deutliche Überzeichnung zeigen uns, dass unser Geschäftsmodell positiv wahrgenommen wird und Investoren überzeugt. Die Orderbücher zur Anleihe wurden nun geschlossen. Vor dem Hintergrund der attraktiven Marktchancen sehen wir gute Chancen, das Jahr 2024 sehr positiv zu gestalten und gute Targets in profitablen Nischen zu übernehmen."

Die Transaktion wurde begleitet durch Pareto Securities AS, Frankfurt Branch als Lead Manager, bestin.capital GmbH und Lewisfield Deutschland GmbH als Financial Advisors, Heuking Kühn Lüer Wojtek als Rechtsberater sowie durch CROSS ALLIANCE communication als Kommunikationsberater.



Hinweis:

Diese Veröffentlichung darf nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan veröffentlicht, verteilt oder weitergegeben werden. Sie enthält weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada oder Japan oder in einer Rechtsordnung, in der ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung rechtswidrig wäre.

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der Gesellschaft dar. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren in Deutschland und Luxemburg erfolgt ausschließlich auf der Grundlage des Prospekts. Eine Anlageentscheidung über Wertpapiere der Gesellschaft sollte nur auf der Grundlage des Prospekts getroffen werden. Der Prospekt ist auf der Internetseite der Gesellschaft ( https://corporate.the-platform-group.com/de/ ) in der Rubrik "Investors" kostenlos erhältlich.

Die Billigung des Prospekts durch die CSSF ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Potenzielle Anleger sollten den Prospekt lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Der Prospekt ist auf der Internetseite der Gesellschaft unter https://corporate.the-platform-group.com/de/ abrufbar.

In den Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums mit Ausnahme Deutschlands und Luxemburgs richtet sich diese Veröffentlichung nur an Personen, die "qualifizierte Anleger" im Sinne von Artikel 2 Buchstabe e der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über den Prospekt, der beim öffentlichen Angebot von Wertpapieren oder bei deren Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt zu veröffentlichen ist ("Prospektverordnung"), sind.

Diese Veröffentlichung darf im Vereinigten Königreich nur an Personen verbreitet werden bzw. richtet sich nur an Personen, die "qualifizierte Anleger" im Sinne von Artikel 2(e) der Prospektverordnung sind, da diese Verordnung aufgrund des European Union (Withdrawal) Act 2018 Teil des nationalen Rechts ist, und die außerdem (i) professionelle Anleger im Sinne von Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, in der jeweils geltenden Fassung ("Verordnung") sind oder (ii) vermögende Unternehmen im Sinne von Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung sind oder andere Personen, denen die Informationen auf andere Weise rechtmäßig mitgeteilt werden können (alle diese Personen werden zusammen als "relevante Personen" bezeichnet). Die neuen Wertpapiere stehen nur relevanten Personen zur Verfügung, und jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung zur Zeichnung, zum Kauf oder zum anderweitigen Erwerb von Wertpapieren wird nur gegenüber relevanten Personen abgegeben. Jede Person, die keine relevante Person ist, darf nicht auf der Grundlage dieser Unterlagen oder ihres Inhalts handeln oder sich darauf verlassen.

Diese Veröffentlichung stellt kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Die Wertpapiere, auf die hierin Bezug genommen wird, wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung ("Securities Act") registriert. Die Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von der Registrierungspflicht des Securities Act befreit. Es wird kein öffentliches Angebot dieser Wertpapiere in den Vereinigten Staaten geben.

Bestimmte in dieser Mitteilung enthaltene Aussagen können "zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf den derzeitigen Ansichten, Erwartungen, Annahmen und Informationen der Geschäftsführung. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantie für zukünftige Leistungen und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten.

Aufgrund verschiedener Faktoren können die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse, Entwicklungen und Ereignisse erheblich von den in diesen Aussagen beschriebenen abweichen; weder die Gesellschaft noch irgendeine andere Person übernimmt irgendeine Verantwortung für die Richtigkeit der in dieser Mitteilung enthaltenen Meinungen oder der zugrunde liegenden Annahmen. Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren. Darüber hinaus ist zu beachten, dass alle zukunftsgerichteten Aussagen nur zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung gelten und dass weder die Gesellschaft noch der Lead Manager eine Verpflichtung eingehen, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder an tatsächliche Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

DIESES DOKUMENT IST KEIN PROSPEKT, SONDERN EIN WERBEDOKUMENT (WERBUNG); ANLEGER SOLLTEN DIE IN DIESEM WERBEDOKUMENT ERWÄHNTEN WERTPAPIERE AUSSCHLIESSLICH AUF DER GRUNDLAGE DER IM PROSPEKT ENTHALTENEN INFORMATIONEN ZEICHNEN ODER KAUFEN.



The Platform Group AG:

The Platform Group AG ist ein Softwareunternehmen, welches durch eigene Plattformlösungen in 22 Branchen aktiv ist. Zu den Kunden gehören sowohl B2B- als auch B2C-Kunden, zu den Branchen gehören unter anderem Möbelhandel, Maschinenhandel, Dentaltechnik, Autoplattformen und Luxusmode. Die Gruppe hat europaweit 16 Standorte, Sitz des Unternehmens ist Düsseldorf. Seit dem Jahr 2020 wurden über 24 Beteiligungen und Unternehmensakquisitionen vorgenommen. Im Jahr 2023 wurde ein pro-forma Umsatz von 441 Mio. Euro bei einem operativen Ergebnis (EBITDA bereinigt) von 22,6 Mio. Euro realisiert.



Kontakt:

Investor Relations

Reinhard Hetkamp, CFO und Leiter IR

ir@the-platform-group.com

Schloss Elbroich | Am Falder 4 | 40589 Düsseldorf | Deutschland

corporate.the-platform-group.com

