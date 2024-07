Erdgas setzt seinen Abwärtstrend fort und fällt am Montag auf 2,56 $/bbl. - Investoren sehen, dass China seine LNG-Importe reduziert, nachdem die Preise im Juni einen Höchststand von über $3,0 erreicht hatten. - Der US-Dollar Index fällt, nachdem der Euro am Montag den Greenback überholt hat, was XNG/USD unterstützt. - Der Erdgaspreis (XNG/USD) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...