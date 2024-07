Bei Tesla in Grünheide rückt Christian Adrian in die Riege der Top-Manager auf. Der ehemalige Mercedes-Mann wird in dem deutschen Tesla-Werk die gesamte Fertigung führen - ausgenommen der separat gemanagten Zellproduktion. Das berichtet das "Handelsblatt" unter Berufung auf eine Betriebsversammlung im Tesla-Werk in Grünheide. Adrian werde "verantwortlich für die gesamten Fertigungsprozesse hier am Standort" sein, soll Werksleiter André Thierig dort ...

