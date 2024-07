NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nike auf "Outperform" mit einem Kursziel von 112 US-Dollar belassen. Ein Fazit, das sie aus der Entwicklung des Sportartikelsektors im ersten Quartal ziehe, sei die Schwäche des US-Marktes, während sich die Lage in Europa bessere, schrieb Analystin Aneesha Sherman in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Trend innerhalb des Quartals zeige eine Verbesserung von Monat zu Monat. Der Lagerabbauzyklus sei wohl abgeschlossen, die Bestellungen sollten also in der zweiten Jahreshälfte jetzt wieder steigen./tih/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2024 / 01:31 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2024 / 04:01 / UTC



ISIN: US6541061031