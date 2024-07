DJ PTA-CMS: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft: Aktienrückkaufprogramm 2023/2025 - Zwischenmeldung 47

Bekanntmachung gemäß Art. 2 der Verordnung (EU) 2016/1052

München (pta/01.07.2024/15:45) - Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Im Zeitraum vom 24. Juni 2024 bis einschließlich 30. Juni 2024 hat die Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW AG) insgesamt 275.000 Stamm- und 33.584 Vorzugsaktien im Rahmen ihres Aktienrückkaufprogramms 2023/2025 erworben.

Dabei wurden Aktien wie folgt erworben:

Stammaktien (DE0005190003)

Datum Aggregiertes Volumen (Anzahl Aktien) Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) Handelsplatz 24.06.2024 150.000 90,0423 Xetra 25.06.2024 20.000 89,7208 Xetra 26.06.2024 5.000 88,3888 Xetra 27.06.2024 50.000 88,1542 Xetra 28.06.2024 50.000 88,4878 Xetra

Vorzugsaktien (DE0005190037)

Datum Aggregiertes Volumen (Anzahl Aktien) Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) Handelsplatz 24.06.2024 8.000 84,3299 Xetra 25.06.2024 8.000 83,8231 Xetra 26.06.2024 7.746 82,7125 Xetra 27.06.2024 5.886 82,3851 Xetra 28.06.2024 3.952 82,5765 Xetra

Detaillierte Informationen zu den einzelnen Transaktionen sind auf der Internetseite der BMW AG veröffentlicht unter: http://www.bmwgroup.com/aktienrueckkauf

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

Der Vorstand

