© Foto: Richard Drew/AP/dpa



Der aktuelle Optimismus an den Börsen ist völlig übertrieben, da ein Abschwung unmittelbar bevorsteht, warnen die Experten von BCA. Wie sich Anleger absichern können und was sie lieber abstoßen sollten.Ende 2024 oder Anfang 2025 wird es in den USA zu einer Rezession kommen, die den Aktienmarkt erheblich beeinträchtigen wird, sagen die Analysten von BCA Research voraus. Investoren sollten sich infolgedessen aus riskanteren Anlagen zurückziehen und ihre Portfolios entsprechend defensiv anpassen. BCA hat die Anlageempfehlung für Aktien vor wenigen Tagen auf Untergewichten reduziert und rechnet in einer "konservativen" Prognose nun damit, dass der US-Leitindex S&P 500 im Zuge des …