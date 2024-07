München (ots) -Portugals kickende Legende Ronaldo hatte einen schwierigen Abend mit Happyend: 3:0 nach Elfmeterschießen gehen Slowenien, am Freitag im Viertelfinale gegen Frankreich (live ab 21 Uhr bei MagentaTV). Zwischendrin durchlief Ronaldo vor allem die Tiefen des Fußballs: Elfmeter in der Nachspielzeit beim Stand von 0:0 verschossen. Tränendrama, es lief nicht viel zusammen. "Es gibt Augenblicke, die man nicht erklären kann, wo die Leidenschaft einfach durchgeht. Ich habe es erst nicht geschafft und den Elfmeter verschossen. Das war sehr traurig für mich. Das passiert mir selten. Deshalb habe ich auch weinen müssen. Das Wichtigste ist aber, dass wir jetzt weiter sind", so Ronaldo. Der Held des Abends hieß Diogo Costa. Portugals Torhüter hielt 3 Elfmeter der tapferen Slowenen. Costa musste dann auch im Interview weinen: "Ich bin sehr, sehr glücklich, der Mannschaft so helfen zu können." Kein Top-Spiel, aber eines mit großen Emotionen.Nachfolgende die wichtigsten Stimmen und Clips der Achtelfinal-Begegnungen am Montag - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaTV benennen.Portugal - Slowenien 3:0 (n.E.)Diogo Costa wird torlosen 90 Minuten plus Nachspielzeit zum Helden des Abends! Der portugiesische Torhüter pariert im Elfmeterschießen gleich 3 Elfmeter, stellt damit einen EM-Rekord auf und rettet damit Cristiano Ronaldo, der in der Verlängerung einen Elfmeter verschoss und danach bittere Tränen vergoss. Portugal trifft damit im Viertelfinale (Freitag, live ab 20.15 Uhr bei MagentaTV) auf Frankreich. Slowenien ist die erste Mannschaft, die 3 Elfmeter bei einer EM verschießt.Superstar Cristiano Ronaldo nach dem Spiel: "Zuerst war ich wahnsinnig traurig, aber jetzt bin ich sehr glücklich. So ist der Fußball nun mal. Es gibt Augenblicke, die man nicht erklären kann, wo die Leidenschaft einfach durchgeht. Ich habe es erst nicht geschafft und den Elfmeter verschossen. Das war sehr traurig für mich. Das passiert mir selten. Deshalb habe ich auch weinen müssen. Das Wichtigste ist aber, dass wir jetzt weiter sind." Der Link zum Clip:https://www.clipro.tv/player?publishJobID=bUc2ejAvMWVFK0YwMnh2ZDBFRUljb1FCVHZyMmJ2R2dqa2tUck95NEhHVT0=Elfer-Held Diogo Costa wird im Interview von seinen Gefühlen übermannt, die Tränen fließen: "Ich bin sehr, sehr glücklich, der Mannschaft so helfen zu können. (...) Für mich ist das eine zusätzliche Motivation am Ende, das Beste rauszuholen - für meine Familie, für meine Freunde, für die Fans."Der Link zum Clip:https://www.clipro.tv/player?publishJobID=SktWU2NxRTVRYkcraUhsQnkvei9CU1REZWlMT2RuWWRQdXUyK0t5YzYyWT0=MagentaTV-Expertin Tabea Kemme mit ihrer Einschätzung zur Unruhe um Ronaldo bei dem ersten Elfmeter in der Verlängerung:https://www.clipro.tv/player?publishJobID=anl5cTZUc1BERkwxWjFYSzhaRzNoY0VvUGhkcmNxU3dyQXJxYkE3T0hyWT0=Frankreich - Belgien 1:0Frankreich zieht ins Viertelfinale ein. In einem durchwachsenen Spiel gegen Belgier muss am Ende wieder ein Eigentor herhalten. Somit bleiben die Franzosen weiterhin bei nur einem Treffer per Elfmeter. Für Belgien ist die EM vorbei. Im Viertelfinale (Freitag, live ab 20.15 Uhr) trifft Frankreich auf Portugal oder Slowenien.Casteels: "Ein Dreckstor ist entscheidend. Das ist frustrierend."Belgiens Keeper Koen Casteels beschreibt das entscheidende Tor passend: "Defensiv standen beide Mannschaften sehr stabil. Ich glaube, wir hatten auch unsere Momente, in denen wir ein Tor schießen können. Und wenn es dann so ein taktisches Spiel ist, wo eigentlich nicht viel los ist, dann weiß man, dass eine individuelle Aktion oder so ein Dreckstor entscheidend ist. Das ist natürlich sehr frustrierend."Der Link zum Clip:https://www.clipro.tv/player?publishJobID=T2JjbVR5c2lNQ1U5dkY1bVlYNUw2S3BQOUxTMXhXM2tqcHZTVWtLS0JTaz0=Belgiens Kevin de Bruyne ist nach dem bitteren Aus enttäuscht: "Es ist schade. Wir hatten eigentlich einen Plan. Aber die Umsetzung, naja, man hat ja gesehen, wie wir gespielt haben. Die haben sich natürlich schon ein paar Gelegenheiten geschaffen. Schade, noch so ein Tor zu kassieren."Der Link zum Clip:https://www.clipro.tv/player?publishJobID=NVcraHR4MlpSN3Z0YlZHbjgzamV2UjRPUEJveVh6YTdsNU1VV1dHdUJVZz0=Kemme: "Da wird eine ordentliche Veränderung von Nöten sein."MagentaTV-Expertin Tabea Kemme mit ihrem Fazit nach dem Spiel: "Dieses Spiel war definitiv keine Glanzleistung. Belgien bestätigt deren miserable Leistung. Die Franzosen haben das Tor nach dem 20. Torschuss erzwungen."Über die französische Verteidigung, die erst 1 Gegentor zugelassen haben: "Das ist ihr Prunkstück. Die Franzosen stehen hinten 1A."Über die "Goldene Generation" der Belgier: "Was bedeutet das jetzt für Belgien? Sie haben bei der WM die Gruppe nicht überstanden, jetzt in der 1. K.o.-Runde raus. Wir reden immer von der Goldenen Generation. Ich frage mich, wo ist das überhaupt was Golden? Da wird eine ordentliche Veränderung von Nöten sein."Der Link zum Clip:https://www.clipro.tv/player?publishJobID=Y3UrYmtMREJuc09UeDRBRklMRkxWWkRCZ3lZaFAycUgvOVlKTlErcWUvWT0=Frankreichs Didier Deschamps wirkt im Interview nach dem Spiel äußerst gelöst: "Das war ein tolles Spiel gegen ein großes Team. Auch wenn wir natürlich mehr Ballbesitz hatten, sehr viel mehr Gelegenheiten. Aber wir haben uns belohnt, ist doch schön. Das ist für das Team wunderbar."Der Link zum Clip:https://www.clipro.tv/player?publishJobID=TTR6WkVkUzNKRkhEdittS0hrNHlRWlRyM3NUc2tTcmJ6YmUxMWRHZGZycz0=Muani: "Es tut gut, ein Tor zu schießen."Siegtorschütze Randal Kolo Muani lobt die Geduld seines Teams: "Wir haben versucht, frisch zu bleiben, den Ball zu halten. Ich denke, von der Intensität hat das Team alles eingebracht. Und es tut gut, das Tor zu schießen."Der Link zum Clip:https://www.clipro.tv/player?publishJobID=RUdrM1hwUi94d3NFNzhWS3pHR2grZkxGcXZoNW5uK2s5ZHlPTC93K0h4ST0=Nach dem Spiel gab es eine dicke Umarmung von Didier Deschamps für den Torschützen: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=TnFMVEY5QnloNmFkU05MR0l5UDRma2JCYjRVVWxSQm4zMThyMVh1dUlhZz0=Programm-Überblick EM 2024 live bei MAGENTA TVEM-Tag 19 - Dienstag, 02.07.2024Kanal TV 1 ab 16.30 Uhr: Vorbericht: Rumänien - NiederlandeStudio-Moderation: Sascha BandermannAnalyse Studio: Jan Henkel - Experten im Studio: Michael BallackSocial-Moderation: Paul FischerTV 1 ab 17.50 Uhr: Rumänien - Niederlande - Kommentar: Marco HagemannTV 2 ab 17.45 Uhr: Taktikfeed Rumänien - Niederlande - Kommentar: Benni Zander, Experte: Patrick IttrichTV 1 ab 20.15 Uhr: Vorbericht Österreich - Türkei EXKLUSIVStudio-Moderation: Sascha BandermannStadion-Moderation: Laura Wontorra, Expertin: Tabea KemmeAnalyse Studio: Jan Henkel - Experten im Studio: Michael BallackSocial-Moderation: Paul FischerTV 1 ab 20.50 Uhr: Österreich - Türkei - Kommentar: Wolff Fuss, Experte: Lothar MatthäusTV 2 ab 20.45 Uhr: Reaction Show Österreich - Türkei u.a. mit Calcio BerlinTV 1 ab 23.30 Uhr: Studio Pille-Palle mit Fahri Yardim und Jonas Hector