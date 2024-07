Die Spargelsaison in Bayern wurde in diesem Jahr überwiegend positiv bewertet, berichtet der Bayerische Bauernverband (BBV). Die meisten Erzeuger zeigten sich zufrieden mit den Ergebnissen der Ernte. Dank der milden Witterung begann die Saison in vielen Betrieben 10 bis 14 Tage früher als in den vergangenen Jahren. Bildquelle: Pixabay Das wechselhafte Wetter mit warmen und...

Den vollständigen Artikel lesen ...