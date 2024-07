NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat National Grid auf die "Analyst Focus List" gesetzt und die Einstufung auf "Overweight" belassen, das Kursziel aber von 1275 auf 1200 Pence gesenkt. Der Stromnetzbetreiber sei gut positioniert, um vom Wachstum seines werthaltigen Netzwerks zu profitieren, schrieb Analyst Pavan Mahbubani in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dazu komme die attraktive Bewertung. Auch die Fragen zur Bilanz seien mit der jüngsten Kapitalerhöhung beantwortet./gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2024 / 20:26 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2024 / 00:15 / BST



ISIN: GB00BDR05C01