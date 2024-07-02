ARK Invest UCITS ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, July 02
RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF
(LEI: 635400XEUXEEYJDGAN37)
Final Net Asset Value
|FUND NAME
|SHARES OUTSTANDING
|NAV
|ISIN
|NAV DATE
|RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF
|31,334,787.0000
|3.8209 USD
|IE00BLRPQH01
|01 July 2024
RIZE CYBER SECURITY AND DATA PRIVACY UCITS ETF
(LEI: 635400X9AIBDQQ6PQR51)
Final Net Asset Value
|FUND NAME
|SHARES OUTSTANDING
|NAV
|ISIN
|NAV DATE
|RIZE CYBER SECURITY AND DATA PRIVACY UCITS ETF
|17,056,019.0000
|7.1933 USD
|IE00BJXRZJ40
|01 July 2024
RIZE DIGITAL PAY ECONOMY ETF
(LEI:635400LYAWYIKLU7RN49)
Final Net Asset Value
|FUND NAME
|SHARES OUTSTANDING
|NAV
|ISIN
|NAV DATE
|RIZE DIGITAL PAY ECONOMY ETF
|1,674,930.0000
|3.5590 USD
|IE00BLRPRQ96
|01 July 2024
RIZE ENVIRONMENTAL IMPACT 100 UCITS ETF
(LEI: 635400T4ONQFN1WX2848)
Final Net Asset Value
|FUND NAME
|SHARES OUTSTANDING
|NAV
|ISIN
|NAV DATE
|RIZE ENVIRONMENTAL IMPACT 100 UCITS ETF
|17,817,841.0000
|4.6263 USD
|IE00BLRPRR11
|01 July 2024
RIZE CIRC ECO ENBL UC ETF
(LEI: 635400YBHGSVNFVLEM44)
Final Net Asset Value
|FUND NAME
|SHARES OUTSTANDING
|NAV
|ISIN
|NAV DATE
|RIZE CIRC ECO ENBL UC ETF
|386,771.0000
|5.2380 USD
|IE000RMSPY39
|01 July 2024
RIZE USA EN IM UCITS ETF
(LEI: 635400JDXRZVU5MKFT89)
Final Net Asset Value
|FUND NAME
|SHARES OUTSTANDING
|NAV
|ISIN
|NAV DATE
|RIZE USA EN IM UCITS ETF
|20,669,081.0000
|4.6126 USD
|IE000PY7F8J9
|01 July 2024
RIZE GL SUS INF UCITS ETF
(LEI: 635400MMJMD1KCNSX294)
Final Net Asset Value
|FUND NAME
|SHARES OUTSTANDING
|NAV
|ISIN
|NAV DATE
|RIZE GL SUS INF UCITS ETF
|21,846,900.0000
|4.9506 USD
|IE000QUCVEN9
|01 July 2024
ARK INNOVATION UCITS ETF
(LEI: 635400D8PDNDJGYTEJ07)
Final Net Asset Value
|FUND NAME
|SHARES OUTSTANDING
|NAV
|ISIN
|NAV DATE
|ARK INNOVATION UCITS ETF
|1,393,000.0000
|4.6125 USD
|IE000GA3D489
|01 July 2024
ARK ART INT & ROB UCITS ETF
(LEI: 635400I2COZBXFRGYG81)
Final Net Asset Value
|FUND NAME
|SHARES OUTSTANDING
|NAV
|ISIN
|NAV DATE
|ARK ART INT&ROB UCITS ETF
|719,000.0000
|5.1300 USD
|IE0003A512E4
|01 July 2024
ARK GENOMIC REV UCITS ETF
(LEI: 635400VDK3B3D2SSMC07)
Final Net Asset Value
|FUND NAME
|SHARES OUTSTANDING
|NAV
|ISIN
|NAV DATE
|ARK GENOMIC REV UCITS ETF
|510,000.0000
|4.3208 USD
|IE000O5M6XO1
|01 July 2024