Der DAX (WKN: 846900) ist mit Schwung in die neue Woche gestartet, konnte das hohe Eröffnungsniveau aber nicht halten. Zum Handelsende notierte das größte deutsche Börsenbarometer +0,3% höher bei 18.290 Punkten. Auf dem Kaufzettel ganz oben standen die Papiere von Zalando, Commerzbank und Deutsche Bank. SAP und Sartorius verbuchten am DAX-Ende die höchsten Verluste. Der deutsche Leitindex startete höher in den Tag und stieg in den Anfangsminuten ...

