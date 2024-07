Bonn (www.anleihencheck.de) - Die Zahlen zur vorläufigen Verbraucherpreisinflation (VPI) für Juni werden sicherlich der Höhepunkt der Datenveröffentlichungen in der Eurozone in dieser Woche sein, nachdem die Daten für Mai einen unerwartet starken Inflationsanstieg erkennen ließen, so die Analysten von Postbank Research. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...