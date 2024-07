Zürich - An der Schweizer Börse geht es am Dienstag deutlich abwärts. Am Vortag ist dem Leitindex SMI noch ein freundlicher Start ins zweite Semester gelungen, nachdem er in den ersten sechs Monaten bereits mit einem Plus von annähernd 8 Prozent eine positive Bilanz erzielt hat. «Es bleibt in dieser Woche spannend, da die US-Märkte am 4. Juli wegen des Unabhängigkeitstags geschlossen bleiben und am Freitag dann direkt die US-Arbeitsmarktdaten veröffentlicht ...

