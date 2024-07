Die europäischen Aktienmärkte haben am Montag keine überzeugende Vorstellung gezeigt. So schlossen die wichtigsten Indizes deutlich unter ihren Tageshöchstständen, die politische Unsicherheit in Frankreich wird die Märkte mindestens bis zur Stichwahl am Sonntag belasten. Auf dem Börsenparkett wird zudem die in den vergangenen Wochen wieder stärker in den Vordergrund gerückte konjunkturelle Erholung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...