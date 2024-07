Bonn (ots) -Am französischen Nationalfeiertag zeigt phoenix die deutsche Erstausstrahlung des Doku-Animationsfilms "Der Fall Jeanne d'Arc". Die deutsche Sprachfassung des historischen Doku-Dramas kommt von phoenix und wird am 14. Juli 2024 um 21:45 Uhr erstmals im deutschen TV ausgestrahlt. (20. Juli, 11:30 Uhr, Wdh.)"Der Fall Jeanne d'Arc" bringt erstmals das Schicksal der Johanna von Orléans als spektakulären Animationsfilm auf die Leinwand. Dieses opulente historische Doku-Drama ist voller atemberaubender 3D-Szenen. Längst vergangene Ereignisse und Orte sind so entsprechend computeranimiert und visualisiert worden. Darunter die Schlacht von Orléans oder das Kirchen-Tribunal. Ebenso das Feuer, bei dem Jeanne d'Arc am 30. Mai 1431 verbrannt worden ist. War die Verurteilung rechtens? War sie eine Ketzerin? 25 Jahre später wird ihr Prozess auf Betreiben der Mutter von Kirche und König Karl VII. neu aufgerollt. Packend erzählt, in Manier eines mittelalterlichen Cold Case, deckt die Doku-Fiktion Macht- und Ränkespiele des Mittelalters auf und folgt detektivisch Zeugenaussagen und Spuren, die bisher unbekannte Wahrheiten ans Licht bringen."Der Fall Jeanne d'Arc" ist ein Film von Antoine de Meaux und Sarry Long phoenix/Program33. Der Film ist auch in den ARD-ZDF-Mediatheken abrufbar.Pressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/5814071