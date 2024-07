DJ MÄRKTE EUROPA/Verluste zur Eröffnung - Luft ist raus

FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen sind am Dienstag mit Abschlägen in den Handel gestartet. Zwar sind die Ergebnisse des ersten Wahlgangs der französischen Parlamentswahlen besser als befürchtet ausgefallen, es zeichnet sich aber ein politischer Stillstand ab, der notwendige Reformen zusätzlich erschweren wird. Auch die Funktionsfähigkeit der EU droht zunehmend eingeschränkt zu werden.

Stichwahl in Frankreich am Wochenende bleibt Thema Nummer eins

Die zweite Wahlrunde in Frankreich am Wochenende bleibt Thema Nummer eins. "Die politische Unsicherheit in Frankreich wird auch über die Stichwahl am Sonntag hinweg andauern, selbst wenn Le Pens rechtspopulistische Partei nicht die absolute Mehrheit holen wird", heißt es bei CMC. Je länger die politische Hängepartie bei unseren Nachbarn währe, desto größer würden auch die konjunkturellen Risiken. Robomarkets glaubt, dass der Aktienmarkt zunächst oben angekommen sei.

Der DAX verliert im frühen Geschäft 0,7 Prozent auf 18.165 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es 0,7 Prozent auf 4.896 nach unten. Die Pariser Börse liegt 0,9 Prozent hinten. Der Euro gerät unter Abgabedruck und fällt auf 1,0713 Dollar zurück. An den Anleihemärkten ist es weitgehend ruhig.

Im Fokus steht am Berichtstag die Bekanntgabe der europäischen Verbraucherpreise für den Monat Juni. Die Prognose lautet auf ein Plus von 0,3 Prozent gegenüber dem Vormonat bzw 2,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Bei der Kernrate wird ein Plus von 0,3 Prozent erwartet. Am Vortag fielen die deutschen Preisdaten einen Tick günstiger als erwartet aus, was eine leicht positive Indikation für die heute anstehenden europäischen Daten darstellt.

Auf Unternehmensseite ist es weiter ruhig. Mit deutlichen Abschlägen von 4 Prozent quittieren die Anleger die Umsatzzahlen von Sainsbury. Wie die Citigroup anmerkt, sind die flächenbereinigten Umsätze mit einem Plus von 2,7 Prozent unter der Konsensschätzung von 3 Prozent geblieben. Ursächlich hierfür sei eine schwächere Entwicklung des Bereichs General Merchandise and Clothing.

Als im Rahmen der Erwartungen liegend beschreibt Bernstein die Umsatzzahlen von Sodexo für das dritte Quartal. Positiv heben die Analysten das solide Wachstum von 8,6 Prozent in der Sparte Food Services hervor. Der Jahresausblick wurde bestätigt. In dem schwachen Gesamtmarktumfeld fällt die Aktie indes um 6 Prozent zurück.

Platzierung bei TUI

Eine Platzierung von 7,4 Millionen Aktien drückt auf das TUI-Papier. Wie ein Händler mit Blick auf den Platzierungspreis von 6,30 Euro anmerkt, ist der Abschlag auf den Schlusskurs von 6,62 Euro überraschend hoch ausgefallen. TUI geben 3 Prozent auf 6,42 Euro nach.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 4.895,77 -0,7% -34,22 +8,3% Stoxx-50 4.488,48 -0,4% -19,44 +9,7% DAX 18.164,93 -0,7% -125,73 +8,4% MDAX 25.050,08 -0,8% -194,57 -7,7% TecDAX 3.300,86 -0,3% -9,79 -1,1% SDAX 14.334,62 -0,6% -86,83 +2,7% FTSE 8.124,71 -0,5% -42,05 +5,6% CAC 7.507,78 -0,7% -53,35 -0,5% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite 2,59 -0,02 +0,02 US-Zehnjahresrendite 4,45 -0,01 +0,57 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:00 Uhr Mo, 17:03 Uhr % YTD EUR/USD 1,0718 -0,2% 1,0734 1,0727 -3,0% EUR/JPY 173,27 -0,1% 173,55 173,45 +11,3% EUR/CHF 0,9686 -0,1% 0,9701 0,9699 +4,4% EUR/GBP 0,8490 -0,0% 0,8492 0,8484 -2,1% USD/JPY 161,65 +0,1% 161,70 161,69 +14,7% GBP/USD 1,2625 -0,2% 1,2638 1,2644 -0,8% USD/CNH (Offshore) 7,3064 +0,0% 7,3084 7,3048 +2,6% Bitcoin BTC/USD 62.549,03 -0,9% 62.967,44 62.822,48 +43,6% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 83,66 83,38 +0,3% +0,28 +16,7% Brent/ICE 86,68 86,60 +0,1% +0,08 +14,2% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 33,28 33,45 -0,5% -0,16 +4,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.329,72 2.332,05 -0,1% -2,34 +13,0% Silber (Spot) 29,31 29,48 -0,6% -0,16 +23,3% Platin (Spot) 978,50 981,30 -0,3% -2,80 -1,4% Kupfer-Future 4,42 4,43 -0,2% -0,01 +12,1% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

