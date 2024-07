Zürich - Der Anlagefonds «Streetbox Real Estate Fund» schliesst sein Geschäftsjahr per 31.03.2024 mit vielversprechenden Ergebnissen für die kommenden Jahre ab. Der Fonds ist somit in der Lage, seine jährliche Dividende erneut zu erhöhen und einen Betrag von CHF 15.30 pro Anteil auszuschütten. Am Ende des Geschäftsjahres beläuft sich das Total der Erträge auf CHF 11'778'094.-, was einem leichten Rückgang von -0.3% entspricht (CHF 11'818'418.- ...

