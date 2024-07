AACSB nutzt neuen Bericht und globale Veranstaltungen, um die strategische Richtung für Wirtschaftshochschulen zur Stärkung der Lehre und Vorreiterposition im Bereich KI vorzugeben.

TAMPA, Florida, July 02, 2024in Las Vegas, Nevada, im Februar 2025 anzukündigen.



Ethan Mollick ist außerordentlicher Professor an der Wharton School der University of Pennsylvania, wo er zu Innovation und Unternehmertum forscht und lehrt und die Auswirkungen der künstlichen Intelligenz auf Arbeit und Bildung untersucht. Außerdem leitet er das Projekt "Wharton Interactive" zur Demokratisierung der Bildung durch Spiele, Simulationen und KI. Vor seiner Zeit im akademischen Bereich war Ethan Mitbegründer eines Startup-Unternehmens und berät derzeit eine Reihe von Startups und Organisationen.

Diese Ankündigung folgt auf die erste KI-Konferenzvon AACSB, die vor Kurzem in Santa Clara, Kalifornien, stattfand. Diese Konferenz konzentrierte sich auf die Überschneidungen von KI in der Wirtschaftsausbildung und der angewandten Wirtschaft, die Bedeutung der Fähigkeiten von KI und die Frage, wie KI die Effizienz verbessert, ohne die Soft Skills zu ersetzen - ein wichtiger Schwerpunkt der Wirtschaftsausbildung. Der AACSB plant außerdem, am 9. und 10. Oktober eine ähnliche KI-Konferenz in Pariszu veranstalten.

Diese Aktivitäten stützen sich auf den kürzlich veröffentlichten Bericht des AACSB, Building Future-Ready Business Schools With Generative AI(Aufbau zukunftsfähiger Wirtschaftshochschulen mit generativer KI), der sich eingehend mit den potenziellen Gefahren und Chancen für die Wirtschaftsausbildung befasst und Wege aufzeigt, wie Schulen generative KI effizient in ihren Lehrplänen und für die Lernerfahrung nutzen und gleichzeitig institutionelle Ziele erreichen können.

Die Auswirkungen der KI auf Bildung, Wirtschaft und Gesellschaft beginnen sich gerade erst zu entfalten, und diese Bemühungen dienen als Katalysator, um die Dynamik dieser sich entwickelnden digitalen Technologie weiter zu erkunden, zu diskutieren und zu untersuchen.

