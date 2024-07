EQS-Ad-hoc: SARTORIUS AG / Schlagwort(e): Personalie

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR Sartorius AG: Nach mehr als 20 Jahren als Vorstandsvorsitzender strebt Joachim Kreuzburg keine weitere Amtszeit an Der langjährige Vorstandsvorsitzende der Sartorius AG, Dr. Joachim Kreuzburg, hat den Aufsichtsrat des Unternehmens darüber informiert, dass er nach mehr als 20 Jahren als CEO des Unternehmens aus Gründen seiner langfristigen persönlichen Lebensplanung keine nochmalige Vertragsverlängerung anstrebt. Seinen bis November 2025 laufenden Vorstandsvertrag wird er zu Ende führen, eine operative Spitzenfunktion bei einem anderen Unternehmen plant er nicht zu übernehmen. Der Aufsichtsrat nahm den Entschluss mit großem Bedauern entgegen und dankte Kreuzburg für seine herausragenden strategischen und operativen Leistungen sowie die Steigerung des Unternehmenswertes seit seinem Amtsantritt im Jahr 2003 um das rund 180-fache. Ein Nachfolgeprozess soll in Kürze eingeleitet werden. Diese Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR enthält Aussagen über die künftige Entwicklung des Sartorius Konzerns. Die Inhalte der Aussagen können nicht garantiert werden, da sie auf Annahmen und Schätzungen beruhen, die gewisse Risiken und Unsicherheiten bergen. Göttingen, 2. Juli 2024 Kontakt Petra Kirchhoff Head of Corporate Communications and Investor Relations +49 (0)551.308.1686 petra.kirchhoff@sartorius.com sartorius.com



