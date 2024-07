Die Stadtwerke Ulm (SWU) haben die ersten zwei von insgesamt 14 bestellten Exemplaren des Elektro-Busses Mercedes-Benz eCitaro G erhalten. Sie werden zunächst im gesamten Stadtgebiet getestet, bevor sie in den Linienbetrieb gehen. Die beiden ersten Elektro-Gelenkbusse von Daimler Buses für die Stadtwerke Ulm wurden am 1. Juli 2024 in Anwesenheit von Ulms Oberbürgermeister Martin Ansbacher, Neu-Ulms Bürgermeister Johannes Stingl, SWU-Geschäftsführer ...

