Stuttgart (ots) -Am ARD Jugendmedientag laden die Medienhäuser der ARD zum sechsten Mal alle Schülerinnen und Schüler ab der 8. Jahrgangstufe ein, sich mit den Themen Medien und Medienkompetenz zu beschäftigen. Schwerpunkt ist 2024 das Thema Nachrichten.Jugendmedientag zum "Jahr der Nachricht"Woher haben Journalistinnen und Journalisten ihre Informationen? Wie checken sie, ob diese Informationen vertrauenswürdig sind? Und welche Regeln gelten für die Nachrichtenangebote des öffentlich-rechtlichen Rundfunks? Antworten bekommen Schülerinnen und Schüler ab der achten Klasse beim ARD Jugendmedientag - in den Sendern, vor Ort in der Schule und digital. Die ARD beteiligt sich beim "Jahr der Nachricht" (https://www.jahrdernachricht.de/) an der Medienkompetenzinitiative UsetheNews.Tagesthemen-Moderatorin Jessy Wellmer (https://www.tagesschau.de/ueber-uns/moderatoren-sprecher/jessy-wellmer-104.html) und der als "Netzlehrer" bekannte Gymnasiallehrer Bob Blume (https://bobblume.de/) sind in diesem Jahr die Paten des ARD Jugendmedientages.ARD öffnet ihre Türen für Jugendliche vor Ort in den StudiosIn ganz Deutschland öffnen ARD-Studios ihre Türen, bieten Workshops an, laden zu Diskussionen ein und geben Gelegenheit zum Selbermachen. Die Jugendlichen erleben Arbeitsabläufe in Redaktionen und Studios, produzieren selbst Medienbeiträge und treffen die Macher von ARD Angeboten auf Instagram und TikTok.Auch online gibt es ein breites Angebot für die Schulklassen: Im Livestream auf ARD alpha erklären ARD Korrespondentinnen und Korrespondenten, wie sie arbeiten, Faktenchecker geben Tipps, und es gibt einen "Grundkurs Nachrichten". Außerdem schalten sich ARD Journalistinnen und Journalisten mit einem Videokonferenztool in die Klassenzimmer und gestalten interaktive Unterrichtseinheiten.Breite Vielfalt der AngeboteWie jedes Jahr gibt es auch jenseits des Themenschwerpunkts viel zu erleben: Führungen durch die Produktionsstudios und viele praktische Workshops, in denen die Jugendlichen zum Beispiel Profitipps zum Drehen mit dem Smartphone bekommen, selbst Interviews führen oder eine eigene Insta-Story produzieren.Das komplette Programm, weitere Informationen und die Möglichkeit zur Buchung der Angebote gibt es ab 16. September auf ard.de/jugendmedientagPressekontakt:ARD PressestelleE-Mail: pressestelle@ard.deTel.: 0711/929-11030Original-Content von: ARD Presse, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/29876/5814243