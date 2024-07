FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Schott Pharma von 35 auf 37 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Pharma-Verpackungszulieferer habe mit der Veröffentlichung seiner Ergebnisse für eine dringend benötigte positive Überraschung gesorgt, schrieb Analyst Falko Friedrichs in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies sei ein wichtiger Schritt hin zu einer Erholung./tih/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2024 / 07:57 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET



ISIN: DE000A3ENQ51