News von Trading-Treff.de FedEx Aktienanalyse nach den Quartalszahlen zeigt Erfolge bei der Umstrukturierung an und signalisiert einen Spin Off. Das starke Aktien-Revival gibt es zudem in der Analyse zu beurteilen. FedEx mit Spin Off Phantasie Federal Express, heute besser bekannt als FedEx, ist ein amerikanisches Kurier- und Logistikunternehmen, das weltweit tätig ist. Gegründet wurde das Unternehmen 1971 von Frederick W. Smith. Es hat seinen Hauptsitz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...